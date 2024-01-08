"أوبنهايمر" الفائز الأكبر في جوائز "جولدن جلوب"

كان "أوبنهايمر"، وهو فيلم درامي لكريستوفر نولان، الفائز الأكبر في جوائز غولدن غلوب الأحد بينما فشل فيلم "باربي" الذي حقّق نجاحا كبيرا في الصيف في الحصول على جائزة أفضل فيلم كوميدي التي كانت من نصيب "بور ثينغز".

وحصل فيلم "أوبنهايمر" على خمس جوائز من بينها أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج (نولان) وأفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى جائزتَي أفضل ممثل في فيلم درامي لكيليان مورفي وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور.

وفاز فيلم "ذي بوي اند ذي هيرون" لهاياو ميازاكي بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

كما كرمت الحفلة أيضا أفضل الأعمال التلفزيونية، قبل أسبوع واحد فقط من حفلة جوائز "إيمي" التي أرجئت بسبب الإضراب.

وحصد مسلسل "ساكسشن" جائزة أفضل مسلسل درامي، فيما حصل الممثلون فيه ماثيو مكفاديين على جائزة أفضل ممثل في دور مساعد، وكيران كولكين على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي وسارة سنوك على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.

وحصل فيلم "ذي بير" على أكبر عدد من الجوائز المتعلقة بفئات الكوميديا، وكذلك فعل "بيف" في الفئات المتعلقة بالأفلام التلفزيونية أو المسلسلات القصيرة.

وأخيرا، ذهبت جائزة أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون (فئة جديدة) إلى ريكي جيرفايس عن "أرماغيدن".