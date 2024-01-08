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غداً.. ثامن حلقات البث المباشر من "شاعر المليون"

غداً.. ثامن حلقات البث المباشر من "شاعر المليون"
8 يناير 2024 14:22

تنطلق غداً ثامن حلقات البث المباشر من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة الثامنة من البرنامج، بالشعراء الستة ، طلال بن حسين الشمري ومحمد بن فياض وعامر محمد بن مبشر من المملكة العربية السعودية، وفيصل عبيريد العازمي من الكويت، والبو محفوظ سيدي أعمر من موريتانيا، وسطام راجي الحويطي من الأردن، الذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية الأخيرة من المرحلة الأولى "مرحلة الـ 48"، والتي ستشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي.

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وكانت الحلقة الماضية من البرنامج، أسفرت عن تأهل الشاعرين عبدالله حنيف اليامي من المملكة العربية السعودية ومحمد منصور المطرقّة من الكويت، إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم" أحمد بن فهد العتيبي من المملكة العربية السعودية، وأحمد مصلح الفاعوري من الأردن، وسالم أحمد البديد المناعي من البحرين، وناصر هادي المنصوري من دولة الإمارات " انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق "شاعر المليون" بداية الحلقة الثامنة، حيث سيعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.

المصدر: وام
شاعر المليون
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