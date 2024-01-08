صبا.. تتزوج روائياً في «220 يوماً»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت الممثلة الأردنية صبا مبارك، على بطولة مسلسل بعنوان «220 يوماً»، للعرض خلال رمضان المقبل، بطولة كريم فهمي، وتأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، وقالت، إن الأحداث تدور في إطار اجتماعي رومانسي، وتجسد خلاله دور «مديرة مكتبة» تلتقي بروائي وتتزوجه بعد قصة حُب، ومن المقرر تصوير العمل، الذي يتكون من 15 حلقة، في لبنان.

ويُعد المسلسل هو اللقاء الثاني بين صبا مبارك وكريم فهمي، بعد مسلسل «حكايات بنات»، الذي عُرض في رمضان 2017.

وأضافت صبا، أنها قاربت الانتهاء من تصوير مسلسل «من قتل نادية؟»، من 8 حلقات مع آسر ياسين، ويعرض على إحدى المنصات الرقمية، وهو النسخة العربية من عمل مكسيكي بعنوان «من قتل سارة»، وتدور أحداثه حول جريمة قتل فتاة ويتهم فيها شقيقها، وعقب خروجه من السجن يحاول اكتشاف القاتل الحقيقي والانتقام منه.

كما تنتظر صبا عرض مسلسل «بين السطور»، المأخوذ من فورمات كوري في 30 حلقة، وتجسد خلاله دور مذيعة مشهورة تتصدى لقضايا اجتماعية وتواجه العديد من المشكلات، ويعتمد على الغموض والتشويق.

وأعربت صبا عن سعاتها بردود الفعل تجاه الجزء الثاني من مسلسل «عنبر 6»، الذي يعرض مؤخراً على إحدى المنصات، ويتكون من 12 حلقة وتدور أحداثه حول مجموعة من السجينات، يتعرضن للكثير من المشاكل، وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص وقعت داخل السجن.

وترى صبا أنها محظوظة بالمشاركة في فيلم «أنف وثلاث عيون»، إنتاج مصري إماراتي مشترك، بطولة ظافر العابدين وإخراج أمير رمسيس، وتعتبره تجربة رائعة تفتخر بها، لأنه من الأعمال عالية المستوى، وشخصية علياء التي تقدمها جديدة عليها.

«ليلة السقوط»

كان قد عُرض للنجمة الأردنية في رمضان الماضي، مسلسل «ليلة السقوط»، وجسدت خلاله دور إيزيدية تواجه مشاكل بسبب أصولها مع الجماعات الإسلامية، وتعيش قصة معاناة وفصولاً موجعة من الهروب.