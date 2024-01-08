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اليوم.. ثامنة حلقات البث المباشر من «شاعر المليون»

اليوم.. ثامنة حلقات البث المباشر من «شاعر المليون»
9 يناير 2024 01:13

أبوظبي (وام)

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تنطلق اليوم الثلاثاء ثامنة حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.
يلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من د. غسان الحسن، ود. سلطان العميمي، وحمد السعيد، خلال الحلقة الثامنة من البرنامج، بالشعراء الستة، طلال بن حسين الشمري ومحمد بن فياض وعامر محمد بن مبشر (السعودية)، وفيصل عبيريد العازمي (الكويت)، والبو محفوظ سيدي أعمر (موريتانيا)، وسطام راجي الحويطي من (الأردن)، الذين يقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية الأخيرة من المرحلة الأولى «مرحلة الـ 48»، والتي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي.
وكانت الحلقة الماضية من البرنامج أسفرت عن تأهل الشاعرين عبدالله حنيف اليامي من المملكة العربية السعودية، ومحمد منصور المطرقّة من الكويت، إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة انتهاء فترة تصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة الثامنة، حيث سيُعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.

شاعر المليون
أبوظبي
نادي تراث الإمارات
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