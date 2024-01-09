«الجليلة لثقافة الطفل».. مساحة نابضة بالفنون

دبي (الاتحاد)



مجموعة تجارب ثقافية مبتكرة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» للكبار والصغار، من زوار مركز الجليلة لثقافة الطفل خلال شهر يناير الجاري، لتصقل مهاراتهم في فنون الرسم والخط العربي وصناعة الفخار وأسرار المسرح والتصوير وتصميم الأزياء وغيرها، وهو ما يتناغم مع جهودها الهادفة إلى اكتشاف أصحاب المواهب وتنمية قدراتهم في شتى المجالات.

يتضمن برنامج «الجليلة لثقافة الطفل» التعليمي نحو 70 ورشة عمل تفاعلية، تتولى تقديمها نخبة من الفنانين والخبراء والمختصين في العديد من المجالات الفنية والثقافية، ضمن أجواء تعليمية ترفيهية ممتعة، وتتضمن الأجندة أكثر من 20 ورشة تدريبية متخصصة في صناعة الفخار، تهدف إلى تعريف الصغار على أصول هذه الصناعة وتقنياتها وأدواتها، وأنواع الطين وطرق التعامل معه وتشكيله على عجلة الخزف، وكيفية تجفيف القطع باستخدام الأفران المتخصصة.

ويتمكن الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و16 عاماً، من تطوير مهاراتهم في مجال رسم وتصميم الأزياء، من خلال ورش عمل تتناول تقنيات الرسوم التوضيحية للأزياء، وطرق تحويل أقمشة الدنيم أو الجينز العادية إلى قطع شخصية تعكس إبداعاتهم.ويهدف «نادي المسرح» إلى توسيع خيال الأطفال وتدريبهم على طرق إنشاء المشاهد المسرحية، بينما يتم تدريب المشاركين في ورشة «التأمل المجتمعي» على تقنيات التنفس الصحيحة وتمارين التمدد، وطرق تنشيط الذاكرة والمحافظة عليها.

في المقابل، يشهد البرنامج تنظيم ورش عمل للتدريب على أساسيات الكاميرات وأنواع العدسات وطرق استخدامها، وكيفية التصوير في الهواء الطلق واختيار الزوايا المناسبة، فيما تساهم ورش «فن الخط العربي» بفتح الآفاق أمام أصحاب المواهب لتطوير مهاراتهم في هذا الفن.