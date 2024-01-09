دبي (الاتحاد)



أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حملة توعوية متميزة تحت شعار «من أجلكم نحن هنا»، في القرية العالمية بالقرب من المسرح الرئيس، خلال الفترة من 8 يناير وحتى 8 فبراير 2024، بهدف تسليط الضوء على الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمتعاملين، وتعزيز جودة الحياة لديهم.تأتي هذه الحملة في إطار التزام الإدارة العامة بالمضي قدماً في توفير خدمات عالية الجودة تستهدف تحسين تجربة المتعاملين، وتعريف زوار القرية العالمية بعدد من الخدمات التي تستعرضها إقامة دبي، وتشمل أذونات الدخول والإقامة، وخدمات المنافذ الجوية.

وأكد العميد عبد الصمد حسين، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه الحملة تعكس التزام الإدارة بتعزيز التواصل مع المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال تقديم خدمات مبتكرة وفعالة، مشيراً إلى أن رؤية هذه الحملة تتمثل في تحفيز وتوجيه الجهود نحو جودة الحياة وتحقيق السعادة بخدمات فائقة الجودة، مشدداً على مواصلة إقامة دبي مساعيها في تقديم أفضل الخدمات وتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية والتواصل الدائم مع المتعاملين أينما كانوا، وتقديم المعلومات حول مختلف الخدمات التي تقدمها، موضحاً أن الحملة تعتبر جزءاً من استراتيجية إقامة دبي وخططها نحو تلبية توقعات المتعاملين وتحسين تجربتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين، في خطوة مهمة نحو توطيد العلاقة مع كافة زوار القرية العالمية.

وتستعرض الحملة خدمات المنافذ الجوية التي تشمل كل من منصة جوازات الأطفال، وإذن دخول مقيمي ومرافقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتمديد دخولهم، إضافة إلى البوابات الذكية، والممر الذكي، وتأشيرة عند الوصول، وتأشيرة 48 ساعة، وأيضاً تأشيرة 96 ساعة.