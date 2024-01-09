«الواحة الزراعية».. استدامة الموارد والأمن الغذائي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

عندما يصل الزائر إلى «الواحة الزراعية» بـ «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة في أبوظبي، يجد مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية في استقباله، إلى جانب أنواع كثيرة من الخضراوات والورقيات والعسل، ومساحة مخصصة للأطفال لتوعيتهم بأهمية استدامة الثروة النباتية والحيوانية، ومسرح للأنشطة ومعرض تعريفي للحد من الهدر الغذائي، ومحلات لبيع شتلات التين، وكلها تزين جناح «الواحة الزراعية»، الذي تشارك به هيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية، ضمن أجواء عالمية ومشاركات دولية.

اكتفاء ذاتي

يكون الجمهور على موعد يومي، مع حزمة كبيرة من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تثري معلوماتهم عن الزراعة المحلية وطرق استدامتها، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلالها، وغيرها من المواضيع الهادفة، بينما يستفيد الأطفال عبر المنطقة المخصصة لهم من ورش تعليمية تفاعلية عن الزراعة المنزلية والحديثة، بالإضافة إلى معرض النحل وسوق المزارعين لعرض وبيع المنتجات المحلية الطازجة من الخضراوات والفواكه وعسل النحل المحلي، فضلاً عن العديد من المسابقات والجوائز القيّمة.



«حصاد مزارعنا»

ويضم الجناح دفقاً من المنتجات المحلية من خضراوات طازجة وورقيات، وبعض الفواكه التي نجحت الإمارات في زراعتها وأقلمتها مع الطبيعة المحلية، إلى جانب العسل والسمن والحناء والمخللات والذرة الطازجة، حيث يوفر «سوق المزارعين» تجربة ملهمة للزوار الذين يبحثون عن المنتجات عالية الجودة، ليشهد الجناح إقبالاً كبيرا من زوار المهرجان خاصة بعد أن عملت الهيئة على توسعة المساحة المخصصة للسوق لتعزيز الوعي بجودة المنتج المحلي، ومواصلة جهودها في دعم المزارعين المحليين من خلال توفير قنوات تسويقية فعالة لمنتجاتهم الطازجة في ركن «حصاد مزارعنا».

منصة للترويج

كمال الجابري من مدينة العين، أحد المشاركين بعرض أنواع كثيرة من عسل النحل الطبيعي، أهمها «السدر» و«السمر»، أكد أهمية الدعم الذي يحظى به أصحاب المزارع والمنتجات المحلية، موضحاً أن الجناح يشكل منصة للترويج لمنتجاته من العسل، ولتبادل الخبرات والمعارف، ضمن مشاركة واسعة من المزارعين المحليين إلى جانب الضيوف من مختلف الجنسيات الذين يزورون جناح «الواحة الزراعية»، مؤكداً أنه يعمل على تربية النحل ضمن مراعي أشجار السدر، حيث ينتقل إلى رأس الخيمة بحثاً عن مراعي السمر في الجبال، لافتاً إلى أنه يبحث عن أجود المراعي لتوفير أفضل أنواع العسل، خاصة العسل البري الذي يُعد الأقوى والأجود.



جودة عالية

ضمن مشاركة متميزة في جناح «الواحة الزراعية»، تُعرض مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية، التي تُصنع بأنامل الأمهات والجدات بكثير من العناية والحب، ومنها السمن الذي لا يخلو منه أي بيت إماراتي، و«الإبزار» أو البهارات، و«اللومي اليابس» والحناء، إلى جانب مجموعة من الخضراوات والتمور التي يتم تقديمها طازجة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة للزوار، حسبما أكد يونس محمد الحضرمي، قائلاً إن الغرض من المشاركة هو الترويج لهذه المنتجات وإحداث تواصل مع مختلف الجنسيات، موضحاً أنه يعرض صناعة منزلية لمنتجات من إبداعات والدته من المزرعة إلى السوق.

تعلّم وترفيه

يقدم جناح «الواحة الزراعية»، رحلة تمتزج بالتعلم والاستكشاف، ويخصص للأطفال مساحة واسعة للعب والتعلم، من خلال مسرح خاص وركن مفعم بالأشكال والألوان الجذابة، حيث يتفاعل الصغار مع عروض التوعية والأنشطة وعروض المسرح المتنوعة، حيث تقول شيخة محمد التي كانت ترافق أبناءها لهذا الجناح، إن الأسرة استمتعت بما تعرضه هذه المنصة من فقرات ترفيهية هادفة، حيث تحث على الاستدامة وتعزز الوعي البيئي، كما تحفز على الاستكشاف والتعلم، لاسيما أن الأسرة تعشق عالم الزراعة، وتسعى إلى تأسيس مزرعة مصغرة في البيت.



أسلوب تفاعلي ومبتكر

تحرص هيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية، على توعية مختلف فئات المجتمع وزوار «مهرجان الشيخ زايد» بأهمية الاستدامة الزراعية وتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي، من خلال مختلف وسائل وقنوات التواصل الحديثة والتقليدية، وتُعتبر «الواحة الزراعية» إحدى المنصات الرئيسة لنشر الوعي وتثقيف المجتمع بأسلوب تفاعلي ومبتكر وممتع، مع إبراز الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مع التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.