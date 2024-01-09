الأربعاء 10 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«الفجيرة للمغامرات» يعلن تفاصيل سباق «الجري الجبلي»

«الفجيرة للمغامرات» يعلن تفاصيل سباق «الجري الجبلي»
10 يناير 2024 00:59

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات والهند.. ركيزة للعمل الإقليمي والدولي متعدد الأطراف
«أجمل شتاء في العالم» بالإمارات

أعلن مركز الفجيرة للمغامرات إقامة سلسلة الفجيرة لمغامرات «الجري الجبلي» يوم 14 يناير الجاري، وتتضمن 3 سباقات مختلفة في مناطق الحنية والحيل وحديقة الفجيرة للمغامرات. 
أكد عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، أن استضافة الفجيرة لمغامرات الجري الجبلي تشكل إضافة جديدة لأجندة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المركز لهذا العام، فيما توقع مشاركة واسعة من المتسابقين، مشيراً إلى أن اختيار مناطق السباق جاء وفق استراتيجية واضحة ترتكز على إبراز التنوع الطبيعي الذي تمتلكه الفجيرة، حيث يبدأ السباق في منطقة صحراوية في الحنية، ثم إلى المناطق الأكثر وعورة، وصولاً إلى المناطق الجبلية في منطقة الحيل، مروراً بعدد من المعالم التاريخية التي تزخر بها تلك المناطق كالنقوش الجبلية والقلاع والمواقع التاريخية، إضافة إلى مناطق الأودية وانتهاء بحديقة الفجيرة للمغامرات. 
وأكد زين الدين أن السياحة الرياضة تشهد نمواً متسارعاً في إمارة الفجيرة، مشدداً على توجه المركز نحو رفع عدد الفعاليات والأنشطة بشكل مستمر، بهدف تعزيز مركز إمارة الفجيرة ضمن أهم وجهات السياحة الرياضية في المنطقة.

مركز الفجيرة للمغامرات
الفجيرة
الإمارات
آخر الأخبار
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن تكثف استعداداتها لحماية الملاحة الدولية
اليوم 01:04
الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
اليوم 01:04
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار
اليوم 01:04
قوات الأمن النيجيرية خلال تأمين مهرجان محلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
اليوم 01:04
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©