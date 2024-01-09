«الفجيرة للمغامرات» يعلن تفاصيل سباق «الجري الجبلي»

الفجيرة (وام)

أعلن مركز الفجيرة للمغامرات إقامة سلسلة الفجيرة لمغامرات «الجري الجبلي» يوم 14 يناير الجاري، وتتضمن 3 سباقات مختلفة في مناطق الحنية والحيل وحديقة الفجيرة للمغامرات.

أكد عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، أن استضافة الفجيرة لمغامرات الجري الجبلي تشكل إضافة جديدة لأجندة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المركز لهذا العام، فيما توقع مشاركة واسعة من المتسابقين، مشيراً إلى أن اختيار مناطق السباق جاء وفق استراتيجية واضحة ترتكز على إبراز التنوع الطبيعي الذي تمتلكه الفجيرة، حيث يبدأ السباق في منطقة صحراوية في الحنية، ثم إلى المناطق الأكثر وعورة، وصولاً إلى المناطق الجبلية في منطقة الحيل، مروراً بعدد من المعالم التاريخية التي تزخر بها تلك المناطق كالنقوش الجبلية والقلاع والمواقع التاريخية، إضافة إلى مناطق الأودية وانتهاء بحديقة الفجيرة للمغامرات.

وأكد زين الدين أن السياحة الرياضة تشهد نمواً متسارعاً في إمارة الفجيرة، مشدداً على توجه المركز نحو رفع عدد الفعاليات والأنشطة بشكل مستمر، بهدف تعزيز مركز إمارة الفجيرة ضمن أهم وجهات السياحة الرياضية في المنطقة.