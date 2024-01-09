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«نغمات دبي».. حفلات موسيقية حيّة

«نغمات دبي».. حفلات موسيقية حيّة
10 يناير 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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تشهد الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق الكثير من الحفلات والعروض الموسيقية في مختلف أرجاء المدينة، وتعتبر «نغمات دبي» من أبرز الفعاليات، حيث تمثل منصة للفنانين المحليين والإقليميين لتقديم عروض فنية حيّة مجانية لإسعاد الجمهور بأصواتهم وعزف أنواع مختلفة من الموسيقى.
يعيش الزوار أجمل الأوقات الشتوية على مدار 10 أيام مع عروض تتضمن أنواعاً موسيقية متنوعة مثل «الآر آند بي، والهيب هوب، والسول، والروك والبوب، والفيوجن، إضافة إلى العديد من الأنواع الموسيقية التي تشتهر بها بوليوود. 
ومن بين هؤلاء الفنانين المشاركين، السعودية لولوة الشريف التي تقدم أول عرض لها لموسيقى الجاز بدبي، ومطربة السول «ميراندا فيا»، وكاتب ومغني الفلكلور «لابورت ديسي»، وفنان الهيب هوب اليمني المقيم في دبي «ناينتين»، إضافة إلى عرض الفرقة المكسيكية «مارياتشي كويتزا»، وفرقة «ذا إليداس» للأختين «فينيس» و«بيل»، فيما يقدم الفنان إبراهيم تاج الدين أداءً موسيقياً فريداً باستخدام الفولت ريكوردر، والبيت بوكس في عدد من معالم المدينة، وغيرهم.

دبي
الإمارات
مهرجان دبي للتسوق
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