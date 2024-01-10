فعاليات ترفيهية بعطلة الأسبوع الأخيرة من"مهرجان دبي للتسوق"

يختتم مهرجان دبي للتسوق دورته الـ 29 الأحد المقبل، حيث يوفر لسكان دبي وزوراها عطلة نهاية أسبوع مميزة واستثنائية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

ومع بداية العد التنازلي للحدث انتهى فريق مهرجان دبي للتسوق في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من الإعداد لتنظيم عدد من الحفلات الموسيقية التي تضم أشهر الفنانين العرب إلى جانب باقة من عروض التسوق والاستمتاع بتجربة أشهى المأكولات والدخول في سحوبات على جوائز قيمة وغيره من الفعاليات.

ومن بين الاستعدادات النهائية لاختتام مهرجان دبي للتسوق "مهرجان 321 " في "سكاي دايف دبي" الذي يستقطب باقة من الفنانين العرب حيث سيلتقي الجمهور من خلال ثلاثة عروض حية مع كل من الفنانين حسين الجسمي وتامر حسني وبلقيس.

وتضم الفعاليات الختامية تقديم عرضين هما عرض طائرات "الدرون" إذ سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ مهرجان دبي للتسوق وعرض الألعاب النارية الذي سيملأ سماء دبي بالألوان والأضواء الرائعة.

كما تتضمن الفعاليات عدداً من العروض منها عرض فريق الفرسان للحركات البهلوانية وعروض الألعاب النارية التي ستنطلق في تمام الساعة 9 مساء في عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة "بلوواترز" و"ذا بييتش جي بي آر" بالإضافة إلى عروض طائرات "الدرون".

وتعد عطلة نهاية الأسبوع الختامية أيضاً فرصة لمشاهدة بعض فعاليات مهرجان دبي للتسوق الأكثر شعبية كفعاليات "أضواء دبي"في الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء المدينة حيث يمكن مشاهدة عرض "ذا أنوكي" في منطقة السيف وسوق "اتصالات إم أو تي بي" في "حي دبي للتصميم" أو فعالية "عجائب الأمازون" في "ويست بيتش - نخلة جميرا" إضافة إلى "إضاءة النيون" في السيف وسوق الذهب القديم ومجسمي "مدهش ودانة" العملاقين في "سيتي سنتر مردف".

وسيحظى زوار سوق "اتصالات إم أو تي بي" في حي دبي للتصميم بفرصة اقتناء أحدث صيحات الموضة والأزياء التقليدية وقطع الملابس الفريدة إضافة إلى تجارب الطعام المميزة وعروض الموسيقى الحية وفعالية "فينتي بيوتي درايڤ إن" والعروض الترفيهية.

ولجميع محبي الموسيقى هناك فرصة أيضاً للاستمتاع بعروض "نغمات دبي" الموسيقية الأخيرة مع باقة تضم العديد من الفنانين والذين سيقدمون عروضهم الغنائية على 16 مسرحاً مفتوحاً.

كما يقدم معرض "عطور أرماني- بريفي هوت كوتور" الحصري في حديقة" دبي أوبرا" تجربة حسية لا مثيل لها مع مجموعة من أرقى العطور.

ويعد مهرجان "شتانا في حتا" في "وادي هب" فرصة للجمهور لقضاء عطلة رائعة حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي "جمبو للإلكترونيات" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" والسيف ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"سيتي ووك" وطيران الإمارات و"إينوك" واتصالات من e& وماجد الفطيم "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" ونخيل مولز "ابن بطوطة مول" و"سوق التنين 2" و"بالم ويست بييتش" و"نخيل مول" و"ذا فيو" و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج".