«شاعر المليون».. يختتم مرحلة الـ«48»

أبوظبي (وام)

اختتمت مساء أمس منافسات مرحلة الـ«48» في برنامج «شاعر المليون»، وأسفرت الحلقة الثامنة من البرنامج عن تأهل الشاعرين طلال بن حسين الحميّان الشمري من المملكة العربية السعودية، وفيصل عبيريد العازمي من دولة الكويت، إلى مرحلة الـ«24».جاء قرار لجنة التحكيم المكونة من د. سلطان العميمي، ود. غسان الحسن، وحمد السعيد، بتأهل الشمري والعازمي إلى المرحلة التالية من المسابقة بعد حصول كل منهما على 48 درجة من 50، فيما أحرز سطام راجي الحويطي 47 درجة، وعامر محمد بن مبشر 47 درجة، ومحمد بن فياض 44 درجة، والبو محفوظ سيدي أعمر 41 درجة، بانتظار إكمال أحدهم لعقد المتأهلين بتصويت الجمهور عن طريق تطبيق «شاعر المليون» خلال هذا الأسبوع.

وجاءت نتيجة تصويت الجمهور من الحلقة السابعة، بتأهل الشاعر ناصر هادي المنصوري من دولة الإمارات إلى المرحلة التالية بحصوله على 78 في المائة، ليرافق الشاعرين عبدالله حنيف اليامي من المملكة العربية السعودية، ومحمد منصور المطرقّة من دولة الكويت اللذين تأهلا مباشرة بقرار لجنة التحكيم.

وتناول الشعراء المشاركون في الحلقة الثامنة من البرنامج خاصية «الأصالة»، بوصفها المعين الذي يستند عليه الشعراء، ويستمدون منه رؤيتهم في التجديد والإبداع والحضور، وفاءً لتقاليد الشعر العربي العريق واتصالاً بالجذور الثقافية للأدب العربي، والمستمرة بالمحافظة على قوامه الأصيل، رغم التحولات التي طرأت على أنماط الحياة.

وكانت كل حلقات البرنامج السابقة أفردت مساحة للشعراء المشاركين ليتناولوا إحدى خصائص الشعر، مثل «الخيال»، و«الصوت»، و«الصورة الشعرية»، و«الإلهام»، و«الكلمة»، و«الفكرة»، و«الأسلوب».