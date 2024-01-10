جينيفر أنيستون.. تعاني من الأرق

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت تقارير صحفية عن أن النجمة الأميركية جينيفر أنيستون تعاني من بعض المشاكل الصحية التي تؤثر على حياتها، مثل الأرق والقلق والسير أثناء النوم.

وصرحت أنيستون (54 عاماً)، في إحدى المقابلات بأنها بدأت تعاني من الأرق في عمر الثلاثين أو ربما قبل ذلك، إلا أنها لم تكن تعاني من آثار قلة النوم في صغرها مثلما تعاني منه الآن، فقد لاحظت أنها، رغم التزامها بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، لا تشعر بأنها على ما يرام.

وعندما استشارت طبيبها، أدركت أن قلة النوم هي السبب في تلك الحالة، والتي أدت إلى تراجع في أدائها على المستوى المهني ومهام حياتها اليومية أيضاً، كما تحدثت عن معاناتها مع السير أثناء النوم، وجفاف العين الذي دفعها لاستخدام قطرات بشكل مفرط لتخفيف الألم والحكّة.

وقال موقع «The Things» الأميركي، أن أنيستون أدركت أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم، فبدأت في حملات تثقيف الجمهور وتوعيته بأهمية النوم، وأنه لا يقل أهمية عن البقاء على نمط حياة صحي.