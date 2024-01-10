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«دو سوليه» يعرض «كريستال» في أبوظبي

«دو سوليه» يعرض «كريستال» في أبوظبي
11 يناير 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)
كشف سيرك «دو سوليه» عن استعداداته لإطلاق عرضه المنتظر «كريستال» بالاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي من 26 أبريل إلى 5 مايو 2024، حيث يأتي هذا النتاج الإبداعي، ليرتقي بعروض السيرك التقليدية إلى آفاق غير مسبوقة من خلال تقديم مشهد بصري فريد.

يجمع سيرك «دو سوليه» فنون التزلج على الجليد مع الحركات البهلوانية المدهشة في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجموعة الممتد على مدار 40 عاماً، ليضمن للحضور تجربةً غامرة تصوّر لهم أقصى درجات التناغم بين أناقة الأداء وخفة الحركة التي يمتاز بها أعضاء الفرقة الموهوبون.

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ويصوّر العرض لاعبي الحركات البهلوانية والمتزلجين وهم يؤدّون فقرات متناسقة تنتقل من الرقص على الجليد إلى ألعاب التوازن في الهواء، حيث تتوحد المهارات المتنوعة لتقدم رحلة ترفيهية عالمية تخطف الأنفاس من خلال تشكيلات التزلج المتزامن وفقرات الأداء الحر والعروض الخطيرة، إضافة إلى حركات السيرك التقليدية مثل التأرجح في الهواء باستعمال العارضة المتحركة أو الأحزمة، إلى جانب عروض الأداء الثنائي.

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