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«دبي للموضة» يعلن موعد نسخته الثالثة

«دبي للموضة» يعلن موعد نسخته الثالثة
11 يناير 2024 19:26

دبي (الاتحاد)

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أعلن أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للموضة في دبي، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، عن موعد نسخته الثالثة المرتقبة لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025 على إحدى لوحات الإعلانات الشهيرة في ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك.
تُقام النسخة الثالثة من حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة بين 4 و 8 فبراير 2024 في حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، وبهذا يُفتتح أسبوع دبي للموضة موسم الموضة العالمي لأول مرة مع تحديد موعده في وقت أبكر من المعتاد وانطلاقه قبل أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس.
ويهدف تغيير موعد أسبوع دبي للموضة إلى تعزيز أثره ونطاق وصوله على مستوى العالم واستقطاب المزيد من خبراء القطاع وأبرز قادة الرأي والجهات العالمية الراغبة بالشراء، فضلاً عن تعزيز فرص التعاون مع المصمّمين، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للأزياء والإبداع.
قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم «نشعر بفخر كبير لرؤية العالم اليوم وهو يلمس فعلياً ما يمكن أن تقدّمه دبي من فرص استثنائية ومواهب وتنوّع وإبداع لقطاع الموضة العالمي، وقد نجحنا في أكتوبر الماضي بوضع معايير عالية المستوى للتميّز في عالم الموضة، ونعتزم تقديم تشكيلاتٍ أكثر تميّزاً وابتكاراً وإلهاماً موسماً بعد موسمٍ».
ومن المتوقع أن يستعرض موسم خريف وشتاء 2024 -2025 من أسبوع دبي للموضة، أحدث التوجهات في عالم الموضة، مما يسهم في تعزيز التعاون وتسليط الضوء على قطاع الموضة في المنطقة وما ورائها، وتوفير منصّة مبتكرة ينطلق قطاع الموضة من خلالها من الحاضر إلى مستقبلٍ واعدٍ ومشرقٍ.

دبي للموضة
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أسبوع دبي للموضة
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مجلس الأزياء العربي
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