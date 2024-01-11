9 وجهات.. لعشاق الرياضات المائية

ترجمة: عزة يوسف

يعشق الكثيرون الرياضات المائية بمختلف أشكالها، والتي تنتشر في أنحاء العالم. وذكرت جريدة Times of India الهندية، أفضل الوجهات السياحية لممارسة هذا النوع من الرياضات.

سيدني

ملاذ هواة الرياضات المائية من أنحاء العالم، لاسيما راكبي الأمواج.

فانكوفر

مكان يوفر الغوص في الماء البارد، ويساعد في استكشاف العالم الرائع تحت الماء في رحلة لا تنسى.

فرناندو دي نورونها

أرخبيل في البرازيل، يمكّنك من الغوص مع الدلافين ومشاهدة الحياة البحرية الغريبة عن قرب.

برشلونة

مكان جاذب لكل عشاق ركوب الأمواج، ويُعتبر شاطئ نوفا ماربيلا أفضل مكان لهذه الرياضة.

جزر الكناري

مكان متفرد حيث يمكنك اكتشاف العالم البحري الرائع.

ميامي

مكان مثالي لمحبي الرياضات المائية، حيث الصيد والتجديف وركوب القوارب والأمواج.

براندنبورغ

تشتهر ولاية براندنبورغ الألمانية برياضة التجديف ومساراتها الجميلة، وتُعتبر مكاناً ساحراً لا مثيل له.

أوكلاند

في أوكلاند، يمكنك رؤية رياضة التجديف وركوب الأمواج الشراعية، والتي تشكل شغفاً لمحبي الرياضات المائية من أنحاء العالم.

اليونان

استضافت اليونان كأس العالم لركوب الأمواج الشراعية في مناسبات عدة، وتُعتبر جزيرة باروس المكان الذي يجب أن تتوجه إليه لتحظى بتجربة لا تنسى.