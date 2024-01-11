السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

9 وجهات.. لعشاق الرياضات المائية

9 وجهات.. لعشاق الرياضات المائية
12 يناير 2024 01:16

ترجمة: عزة يوسف 
يعشق الكثيرون الرياضات المائية بمختلف أشكالها، والتي تنتشر في أنحاء العالم. وذكرت جريدة Times of India الهندية، أفضل الوجهات السياحية لممارسة هذا النوع من الرياضات.

سيدني
ملاذ هواة الرياضات المائية من أنحاء العالم، لاسيما راكبي الأمواج.

فانكوفر
مكان يوفر الغوص في الماء البارد، ويساعد في استكشاف العالم الرائع تحت الماء في رحلة لا تنسى.

فرناندو دي نورونها
أرخبيل في البرازيل، يمكّنك من الغوص مع الدلافين ومشاهدة الحياة البحرية الغريبة عن قرب.

برشلونة
مكان جاذب لكل عشاق ركوب الأمواج، ويُعتبر شاطئ نوفا ماربيلا أفضل مكان لهذه الرياضة.

أخبار ذات صلة
إصابة جديدة تعرقل موسم رافينيا
«سوبر الإعادة» بين برشلونة وريال مدريد!

جزر الكناري
مكان متفرد حيث يمكنك اكتشاف العالم البحري الرائع.

ميامي
مكان مثالي لمحبي الرياضات المائية، حيث الصيد والتجديف وركوب القوارب والأمواج.

براندنبورغ
تشتهر ولاية براندنبورغ الألمانية برياضة التجديف ومساراتها الجميلة، وتُعتبر مكاناً ساحراً لا مثيل له.

أوكلاند
في أوكلاند، يمكنك رؤية رياضة التجديف وركوب الأمواج الشراعية، والتي تشكل شغفاً لمحبي الرياضات المائية من أنحاء العالم.

اليونان
استضافت اليونان كأس العالم لركوب الأمواج الشراعية في مناسبات عدة، وتُعتبر جزيرة باروس المكان الذي يجب أن تتوجه إليه لتحظى بتجربة لا تنسى.

ميامي
برشلونة
جزر الكناري
اليونان
أوكلاند
الرياضات المائية
سيدني
فانكوفر
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
توزيع الطعام على نازحين بمركز إيواء تابع لـ«الأونروا» بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عدم وصول المساعدات إلى شمال غزة
13 يناير 2024
ترامب عقب حضور جلسة محاكمة في المحكمة العليا بنيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب للمفاجآت في سباق الترشح للبيت الأبيض
13 يناير 2024
مواجهة الحركات الإرهابية من أبرز تحديات جيوش الدول الأفريقية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من استمرار تأجيج التوترات في «الساحل الأفريقي»
13 يناير 2024
طفل داخل مخيم للنازحين السوريين في محافظة إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا توافق على تمديد إيصال المساعدات عبر تركيا 6 أشهر
13 يناير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©