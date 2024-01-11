Night Swim.. «المسبح المرعب»

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع جميس وان، وجيسون بلوم، منتجا أشهر أفلام الرعب في سينما هوليوود، من أبرزها: سلسلة The Nun وM3gan، وInsidious وThe Conjuring وThe Black Phone، لتقديم فيلم جديد في عالم الرعب والتشويق مع بداية الموسم السينمائي لعام 2024، هو (Night Swim) - «السباحة ليلاً» الذي يُعرض حالياً في السينما المحلية، وتدور أحداثه حول عائلة تواجه ظواهر خارقة للطبيعة خلال ممارسة رياضة السباحة في حوض المسبح الخاص بمنزلهم.

يشارك في بطولة الفيلم، كيري كوندون، وايت راسل، نانسي لينيهان، بن سنكلير، جودي لونج وأميلي هوفيرل، وهو من تأليف برايس ماجواير ورود بلاكهورس، وﺇﺧﺮاﺝ برايس ماجواير.

حادث غامض

تعود أحداث الفيلم في البداية إلى عام 1992، حيث تتوفى فتاة مراهقة في حادث غامض، بجوار حمام سباحة في منزلها، عندما كانت تستعيد قارب لعبة صغير في المسبح، لتنتقل المشاهد إلى وقتنا الحالي، حيث تستعد عائلة إلى الانتقال إلى المنزل نفسه من أجل الاستقرار العائلي.

وتكتشف العائلة وجود حوض سباحة ضخم في المنزل، لكنه متهالك بسبب عقود من إهمال صيانته، لكن الأب راي والر الذي يجسد دوره وايت راسل، يوعد عائلته بإعادة تجديد المسبح، واتفق مع فني حمام سباحة لتجديده، من أجل توفير لحظات من الترفيه والسعادة لعائلته.



حياة هادئة

«راي» هو لاعب سابق في دوري البيسبول الرئيس، وقد أجبره تشخيص مرض التصلب المتعدد على اعتزال اللعبة التي طالما عُرف بها، وتتطلع زوجته «إيف»، التي تلعبها كيري كوندون إلى عيش حياة هادئة مع زوجها وولديها، وهما الابنة المراهقة «إيزي» والابن الصغير «إليوت»، وفي أحد الأيام تتعرض الابنة «إيزي» لموقف غريب وهي تسبح ليلاً في حوض السباحة، حيث تكتشف وجود ظواهر خارقة للطبيعة.

حل اللغز

تتوالى الأحداث التي تمزج بين التشويق والمشاهد المرعبة ليلاً، والتي نفذها برايس ماجواير باحترافية، بعدما قدم الفكرة نفسها في فيلم قصير كتبه بنفسه، وعُرض عام 2014، ليسرد قصة الفتاة التي تحاول إنقاذ نفسها من ظواهر غريبة موجودة تحت أعماق حوض السباحة، ومحاولة الأب «راي» في حل لغز هذا المسبح، وإنقاذ عائلته من هذه الظواهر التي تعرض حياتهم للخطر.



إعادة إصدار

«Night Swim»، هو إعادة إصدار جديدة، لفيلم مستوحى من الفيلم القصير الشهير الذي صدر عام 2014 ويحمل الاسم نفسه، من تأليف برايس ماجواير وإخراج رود بلاكهيرست وبرايس ماجواير.