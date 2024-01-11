كوكوش لـ«الاتحاد»: انتظروني في «ليالي السعديات» الساحرة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعربت الفنانة العالمية «كوكوش» عن سعادتها بلقاء جمهورها في العاصمة أبوظبي، ضمن حفلات مهرجان «ليالي السعديات»، الذي تقام أمسياته على خشبة مسرح مفتوح في جزيرة السعديات، ويجمع أساطير الموسيقى والغناء في أبوظبي، للاحتفاء بالفن الأصيل ويعيد إلى الجمهور ذكريات الزمن الجميل، حيث تطرب جمهورها يوم 20 يناير الجاري بمجموعة من أفضل أعمالها التي تلخص ستة عقود من النجاح والتألق.

قالت «كوكوش» في حوارها مع «الاتحاد»: يرافقني شعور من الحنين والعاطفة عند التخطيط لحفلاتي في الشرق الأوسط، والتي غالباً ما تكون في الإمارات والكويت وتركيا، كما أشعر بالألفة تجاه الثقافة والأجواء العامة وطبيعة حياة الناس في هذه الدول، إذ يمنحني تفاعل الجمهور وحماسهم خلال حفلاتي الموسيقية شعوراً رائعاً يعزز الترابط الذي يجمعني مع هذه الفعاليات الفنية والترفيهية المتميزة.



سيرة ذاتية

وحول مشاريعها الفنية الجديدة، أوضحت كوكوش أنها تعمل في الوقت الحالي على عدد من المشاريع الفنية التي تطرحها هذا العام، وأهمها كتابة مذكراتها ورحلتها الفنية، وقالت: عملت على مدى السنوات الثماني الأخيرة بالتعاون مع المؤلفة تارا دهلوي، على كتابة مذكراتي وسيرتي الفنية، وقد انتهينا منها أخيراً، ووصلت حالياً إلى المراحل النهائية قبل نشر الكتاب.

وتابعت: كما أستعد لتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة، منها أغنية نفذتها خصيصاً إهداءً لوالدي، الذي كان يعمل ممثلاً مسرحياً، والذي كان أول مرشد وشريك لي على خشبة المسرح خلال طفولتي.



تحديات

وعن التحديات التي واجهتها في حياتها الفنية، وكيف أسهمت في تحديد مسار رحلتها المهنية، قالت كوكوش: نواجه جميعاً تحديات كبيرة خلال حياتنا، ولكن الأهم أن نتعلم كيفية التعامل معها لتجاوزها، وفي الحقيقة، واجهت أصعب المراحل في حياتي عندما توقفت عن الغناء والتمثيل وأداء الحفلات لأكثر من 20 عاماً، إلا أنني تحليت بالصبر والقوة حتى في أشد الأوقات ضيقاً، وأثق أن الصبر كان مصدر قوتي حينها، وأدركت أنه مهما كانت الحياة والظروف قاسية، يجب علينا أن نحافظ دائماً على مبادئنا وقيمنا وطموحاتنا، كما تعلّمت أن الوقت كفيل بمساعدتنا على تخطي تلك الصعوبات، وتلقيننا الكثير من الدروس المهمة في الحياة.



«الفصل الأخير»

أما بالنسبة لجولتها الفنية التي تحمل عنوان «الفصل الأخير» - (Final Chapter)، أوضحت كوكوش أن هذه الجولة تُعتبر علامة فارقة في حياتها المهنية، وقالت: قررت تنفيذ بعض الحفلات تحت شعار «الفصل الأخير»، وقبل التحضير لجولتي النهائية بكل تفاصيلها التي تشمل الحملة الترويجية والتدريبات وجلسات التصوير، شعرت بالفخر والسعادة لاقتراب اختتام مسيرتي الغنائية التي استمرت لما يقارب 70 عاماً، وكانت الليلة الأولى من هذه الجولة في مدينة سان خوسيه، شمال ولاية كاليفورنيا، وشعرت بمدى صعوبة الوداع عندما اقترب حفل سان خوسيه من نهايته، وأدركت حينها بأنه حقاً «الفصل الأخير في مسيرتي»، وانهمرت بالبكاء بينما كانت تعزف الفرقة الموسيقية الأغنية الأخيرة، وشاهدت آلاف الناس يلوحون لي، وهذا ما حدث في كل مدينة زرتها حتى الآن، فليس من السهل إنهاء هذا الفصل المذهل.



أوقات لا تنسى

أضافت المطربة الإيرانية «كوكوش»: يسعدني زيارة أبوظبي للمرة الأولى، وانتظروني في أمسيات «ليالي السعديات» المبهرة، وأتطلع لاستكشاف أبوظبي التي تشتهر بعراقتها وجمالها وأماكنها السياحية الخلابة، واعتقد أنه بمساعدة أعضاء فريقي الرائع الذين يقومون بالتخطيط لرحلاتي، فأنا أعتمد عليهم لقضاء أوقات لا تنسى في العاصمة الإماراتية.



غناء وتمثيل

كوكوش.. اسمها الحقيقي فائقة آتشین، ممثلة ومغنية إيرانية، شاركت بالغناء والتمثيل في عدد من الأفلام في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وحققت شهرة كبيرة في عالم الغناء، حيث غنت بلغات عدة إلى جانب الفارسية، منها الإسبانية والإيطالية والفرنسية، وبلغ عدد أغانيها التي أدتها بلغات أجنبية، أكثر من 55 أغنية، وحصلت بعضها على مراتب متقدمة في ترتيب الأغاني في أميركا الجنوبية، وتعتبر أغنية «من آمده أم» من ألبوم «طلاق» هي الأشهر من بين أغانيها، والتي لا تزال محفورة في الذاكرة حتى وقتنا هذا.



عالم البيزنس

كشفت الفنانة العالمية كوكوش، عن أنها ستدخل قريباً عالم البيزنس، من خلال تقديم تشكيلة من العطور الجديدة التي أسهمت شخصياً في تصميمها، وهي في المراحل النهائية من الإنتاج في باريس.