«نيويورك أبوظبي» تحيي يوم الحرم الجامعي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثانية من يوم الحرم الجامعي المفتوح يوم 20 يناير الجاري، ابتداءً من الثانية عشرة ظهرا.

ومن خلال الأنشطة والجلسات التي تقام طوال اليوم مجاناً، يتمكن الزوار من استكشاف حرم جامعة نيويورك أبوظبي، وزيارة مساحات ومرافق التعليم، والتفاعل مع الفن والفنانين، وحضور محادثات مع أعضاء هيئة التدريس المشهورين عالمياً في الجامعة، وتجربة العروض التفاعلية.

ومن الأنشطة المتاحة خلال اليوم، جولة في معرض «بلين دي سانت كروا: أفق»، الذي يقيمه معرض الفنون، والذي يعرض منحوتات وتركيبات كبيرة تصور المناظر الطبيعية في دولة الإمارات وتأثير تغير المناخ محلياً، ويمكن للمشاركين أيضاً حضور بروفة مفتوحة لعرض «ميهيك» من أداء الراقصين أكاش أوديدرا وأديتي مانغالداس، وهي مقطوعة رقص معاصرة جديدة تحكي قصة حب غير عادية، في مسرح الصندوق الأسود في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي.

كما يمكن للزوار مقابلة المستشارين في منطقة القبول. كما يستضيف فريق الرياضة في جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك تحدي كرة السلة لاستعراض المهارات، بالإضافة إلى ذلك، يتعرف الجمهور على برامج جامعة نيويورك أبوظبي الأكاديمية، وعلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب الحاليين وتجاربهم في الحرم الجامعي.