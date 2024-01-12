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قارب عمره ثلاثة آلاف عام يعود للحياة

قارب عمره ثلاثة آلاف عام يعود للحياة
13 يناير 2024 01:13

كرواتيا (أ ف ب) 

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يُنقل بعد أسابيع أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط من كرواتيا إلى فرنسا، حيث يخضع هذا المركب المسمى «زامبراتيا»، والذي يبلغ عمره ثلاثة آلاف عام، لعملية ترميم لكي يبقى شاهداً على مهارات قبيلة هستريس. وتشرح العالمة المتخصصة في الآثار المغمورة بالمياه إيدا كونساني أوهاتش، التي قادت الأبحاث أن «امتلاك قارب، بل سفينة، في ذلك الوقت، كان بالتأكيد علامة على المكانة الخاصة في المجتمع القبلي، كما أن القدرة على بناء قارب كهذا، هي بمنزلة القدرة في زمننا على بناء مركبة فضائية».
عندما رُصِد حطام القارب للمرة الأولى، في موقع يبعد 150 متراً من الشاطئ وعلى عمق مترين ونصف متر فحسب، اعتقد العلماء أنه يعود إلى العصر الروماني، بُنيَ وفقاً لتقنية قديمة تتمثل في خياطة الألواح معاً بالأوتار أو الجذور أو الألياف النباتية.
لكنّهم فوجئوا بأن التحاليل بتقنية الكربون 14 قدّرت عمر القارب بأكثر من ثلاثة آلاف عام، ومن المحتمل تالياً أن يكون بُنِيَ بين نهاية القرن الثاني عشر ونهاية القرن العاشر قبل الميلاد، وهي مرحلة انتقالية بين العصر البرونزي والعصر الحديدي.
وقالت كونساني أوهاتش «يُعتقد أن قبيلة هستريس كانت تستخدم هذا القارب الذي يبلغ طوله نحو عشرة أمتار، وبقيَ نحو ثلثه محفوظاً بشكل جيد نسبياً.

كرواتيا
فرنسا
البحر الأبيض المتوسط
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