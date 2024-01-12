اختتام «الأكلات الشعبية للأسر المنتجة» في الوثبة

أبوظبي (وام)

اختتمت فعاليات مهرجان الأكلات الشعبية للأسر المنتجة، الذي أقيم ضمن فعاليات « جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في دورتها الثانية، وذلك في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من الأسر المنتجة التي قدمت تشكيلة واسعة من منتجاتها من الأكلات الشعبية الإماراتية.

شهد المهرجان، الذي استمر 11 يوماً، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وقُدر عدد الزوار بنحو 20 ألف زائر من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها والسياح من مختلف دول العالم، الذين أتيحت لهم فرصة التعرف على الأكلات الشعبية التي تشكل جزءاً أصيلاً من التراث المادي لدولة الإمارات.

وبلغ عدد المشاركين في المهرجان 27 أسرة منتجة وتضمن برامج وأنشطة ثقافية وتراثية وترفيهية منوعة، وعروضاً حية حول إعداد أنواع مختلفة من الأطباق الإماراتية التراثية، التي أعدتها الأسر المنتجة المشاركة.

وتضمن المهرجان 7 مسابقات للطبخ، تنافس عليها المشاركون وفق معايير محددة لتقييم الفائزين مثل النكهة والمذاق والابتكار في طريقة التقديم، واستخدام منتجات محلية في الطبخ، والالتزام باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

ونظم المهرجان 5 مسابقات مخصصة للأسر المنتجة المشاركة تضمنت، طبق المرقوقة، مكبوس اللحم، البلاليط، الخبيصة، ومسابقة الجباب.