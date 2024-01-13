أصالة.. صوت الزمن الجميل بـ«ليالي الوثبة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في رابع حفلات «ليالي الوثبة»، أحيت الفنانة أصالة، مساء أمس، حفلاً غنائياً ضمن أمسيات «مهرجان الشيخ زايد» الفنية، على المسرح الرئيسي في المهرجان الذي تقام فعالياته بمنطقة الوثبة في أبوظبي، حيث أدت أصالة وسط أجواء الإمارات الشتوية الخلابة، عدداً من أغنياتها الرومانسية الشهيرة، وسط تفاعل كبير وحضور لافت.

استقبل جمهور «ليالي الوثبة» أصالة لحظة صعودها على خشبة المسرح، استقبالاً حافلاً، وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة «شكراً» التي أخذ الحضور يردد كلماتها معها حتى نهايتها.

مزيج مميز

تألقت أصالة خلال الحفل وأدت مزيجاً مميزاً من أغانيها الخليجية والعربية التي واكبت مسيرتها الفنية، لكي ترضي مختلف الأذواق، وقد تألقت على مسرح المهرجان الرئيسي بمجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، بينها: «صورة»، «اشتقت لك»، «صدى صوتك»، «بنت أكابر» و«روح وروح».

فن أصيل

أعربت أصالة عن سعادتها بإحيائها هذا الحفل الغنائي الاستثنائي، وسط حفاوة الترحيب من قبل الجمهور والتفاعل المميز مع أغنياتها، مشيدة بـ«ليالي الوثبة» التي تجمع نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي في حب الفن الأصيل، وقالت: هذه هي المرة الأولى التي أغنّي فيها في هذا المكان الساحر «ليالي الوثبة» بمهرجان الشيخ زايد؛ لذا كان يجب أن تكون هذه الأمسية موثقة بكثير من المحبة لجمهوري الذي حضرت له باقة من أجمل أغنياتي.

كبار النجوم العرب

تُنظّم حفلات «ليالي الوثبة» أسبوعياً كل يوم سبت، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن فعاليات أنشطة «مهرجان الشيخ زايد» المتجددة لموسم 2023 - 2024، ويحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات، وتمنح هذه الحفلات فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات في حب الفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، والاستمتاع بالعديد من الفعاليات الفنية والترفيهية الأخرى التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة المهرجان المختلفة.

أجواء ممتعة

يستقبل «مهرجان الشيخ زايد»، زواره يومياً وحتى تاريخ 9 مارس 2024، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى 1 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنح الزوار فرصة لقضاء أوقات وأجواء ممتعة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.