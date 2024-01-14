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8 نصائح لإدارة وقتك وزيادة إنتاجيتك

8 نصائح لإدارة وقتك وزيادة إنتاجيتك
15 يناير 2024 01:02

ترجمة: عزة يوسف

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يقول خبراء إن السر وراء زيادة أو نقصان الإنتاجية هو كيفية إدارة الوقت، فإذا أمكنك تطوير طريقتك بشكل جيد فستزيد الإنتاجية بشكل كبير، وإليك بعض النصائح التي تساعدك على إدارة وقتك، حسبما ذكر موقع «Red Booth» الأميركي:
1 قائمة مهام
طريقة رائعة لتنظيم الوقت، لاسيما إذا كان لديك الكثير من المهام، فمحو مهمة بعد الانتهاء منها تلو الأخرى يثير الشعور بالرضا والإنجاز.
2 تحديد الأولويات
لكي تؤتي قائمة المهام ثمارها، فمن المهم أن ترتب الأولويات، كي تنجز الأشياء المهمة أولاً، فذلك يقلل من توترك ويزيد من دوافعك لإتمام مهامك.
3 الإنجاز
 إذا كان يجب عليك أداء مهمة ما، فيجب عليك فعلها الآن، وعدم تأجيلها لوقت آخر.
4 التخطيط
 ربما قد تقضي بعض الوقت في التخطيط لمهامك، لكن هذا الأمر مفيد للغاية وسترى أثره فيما بعد.
5 مهام أقل
قد تعتقد أن محاولة أداء مهام متعددة في الوقت نفسه هو أمر أكثر إنتاجية، ولكن ذلك قد يؤدي بك إلى عدم الانتهاء من أي منها.
6 النشاط
 لكل منا وقت خلال يومه يكون فيه أكثر نشاطاً وإنتاجية من غيره، ربما يكون هذا في الصباح أو بعد تناول القهوة أو في وقت متأخر، المهم أن تعثر عليه.
7 تجنب المشتتات
ذلك يتم عن طريق غلق الهاتف أو تجنب وسائل التواصل، لتستطيع إنجاز الكثير من المهام.
8 استراحة
نقضي وقتاً طويلاً في الجلوس سواء في المكاتب أثناء العمل أو في المنزل لمشاهدة التلفاز أو في وسائل المواصلات وقيادة السيارة، إلا أن الوقوف لبعض الوقت يجبرك على التحرك وإنجاز عملك، وعدم إضاعة الوقت، ويمكنك التناوب بين الجلوس والوقوف.

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