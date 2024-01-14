ساندرا تواجه الانتقادات بالمرح والفكاهة

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب جمهور الممثلة الأميركية ساندرا بولوك عن إعجابهم بطريقتها الساخرة، في ردودها على الأقاويل والانتقادات التي وجهت لها مؤخراً، وأعجب الكثيرون بتواضعها وتلقائيتها وأناقتها ومظهرها الذي يبدو مذهلاً بالنسبة لعمرها، الذي لم تتدخل فيه جراحات التجميل قط.

ورغم أن بولوك (59 عاماً)، لها الكثير من المعجبين، إلا أنها تتعرض لانتقادات من بعض الأشخاص، ولكن ما يميزها سعة صدرها وعدم استيائها من الانتقادات التي تتعامل معها بشكل ساخر. وقد تمكنت ساندرا من تحقيق النجومية والاحتفاظ بمكانتها لأكثر من ثلاثة عقود، وتواصل حياتها المهنية بفضل جمالها الذي لا تظهر عليه علامات التقدم في العمر.

وذكر موقع «The Things» الأميركي، أن بولوك بحثت عن نفسها ذات مرة على «غوغل» من باب الفضول حول ما يظنه الناس بشأنها وما يشاركونه من حكايات عنها، إلا أن التعليقات لم تكن مشجعة، وقالت بشكل كوميدي وساخر أنها لا تنصح أي أحد بفعل ما فعلته.

شائعات

اطلعت ساندرا بولوك عبر الإنترنت على الكثير من الشائعات والتعليقات السلبية حول عمرها وعلاقاتها الشخصية، لكنها ردت عليها بروح من المرح والفكاهة والسخرية.