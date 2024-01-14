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العثور على عملات أثرية ووثائق عمرها 14 قرناً في تركيا

حفريات في مدينة "هادريانوبوليس" القديمة
15 يناير 2024 00:44

قادت الحفريات في مدينة «هادريانوبوليس» القديمة بمنطقة «إسكي بازار» في ولاية «كارابوك» شمالي تركيا، إلى اكتشاف يضيء تاريخ المنطقة والمدينة قبل 1400 عام. 
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، الاحد، أنه خلال أعمال التنقيب، التي أجريت في المدينة القديمة، عُثر على 10 عملات معدنية في إبريق ماء فخاري، يعود تاريخها إلى ما يقارب 14 قرناً من الزمن. 
ويقود أعمال التنقيب والترميم في المدينة القديمة، إرسين تشليك باش، المحاضر في جامعة «كارابوك».
 تضم مدينة «هادريانوبوليس»، بحسب ما اكتشف حتى الآن: حمامين، وكنيستين، وهيكلا دفاعيا، ومقابر صخرية، ومسرحاً. كما عُثر فيها على هيكل مقوس ومقبب، ومكان كبير للعبادة، وهياكل، مثل الجدران والفيلات والمباني الأثرية الأخرى وبعض مناطق العبادة. 
 وعُثر مؤخراً على إبريق ماء فخاري يحتوي على 10 عملات معدنية، ألقت الضوء على نوع وتاريخ المبنى المسمى حاليا بـ«الحفر الثالث» في المدينة القديمة. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال تشليك باش: «أجرينا أعمالاً جيدة في عام 2023، من ناحية التنقيب والترميم. ونحاول الكشف عن مزيدٍ من المباني والهياكل الجديدة في منطقة أوسع». 

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المصدر: د ب أ
تركيا
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