انطلاق أولى حلقات مرحلة الـ 24 من شاعر المليون غداً

تنطلق مساء غد الأمسية الأولى من مرحلة الـ"24" تاسعة حلقات البث المباشر من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بمشاركة ستة شعراء وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة التاسعة من البرنامج، بالشعراء الستة عمر بن هذال وصلاح بن ضاحي الحربي ومبارك بن مدغم الأكلبي من المملكة العربية السعودية، وعمر اللهيميد من الإمارات، ومحمد منصور المطرقة من الكويت، وفادي زيد العبادي من الأردن" الذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج أسفرت عن تأهل الشاعران طلال بن حسين الشمري من المملكة العربية السعودية وفيصل العازمي من الكويت إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، وناصر هادي المنصوري من الإمارات بتصويت الجمهور، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة، وهم البو محفوظ سيدي أعمر من موريتانيا، وعامر محمد بن مبشر ومحمد بن فياض من السعودية، وسطام راجي الحويطي من الأردن، انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق "شاعر المليون" بداية الحلقة التاسعة، حيث سيعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.