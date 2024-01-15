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سلوى خطاب تراهن على «صُدفة»

سلوى خطاب
15 يناير 2024 19:12

محمد قناوي (القاهرة) 
تشارك الممثلة المصرية سلوى خطاب في مسلسل «صُدفة»، وقالت إنها تراهن على الشخصية التي تقدمها فيه، حيث تجسد دور سيدة أعمال تمثل خليطاً ما بين الخير والشر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أن الشخصية مختلفة تماماً عما قدمته من قبل.
أضافت سلوى أنها تشارك في بطولة مسلسل آخر في رمضان المقبل بعنوان «المعلم»، وتقدم خلاله شخصية ستكون مفاجأة، وتدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة في حي شعبي من خلال تاجر كبير يتحكم في سوق الأسماك مما يسبب صراعات كبيرة بين التجار.
وعن أسباب قلة مشاركتها في أعمال سينمائية خلال الفترة الماضية، أوضحت سلوى أنها تفضل المشاركة في أعمال تحمل رسالة وليس لمجرد الظهور، وأنها تتلقى عروضاً ولكنها غير مفيدة ولا تجد نفسها فيها.
وشدّدت على أن الإنتاج السينمائي في مصر سيظل صامداً أمام مختلف التحديات، ورغم معاناة مختلف القطاعات في العالم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن صناعة السينما في مصر لا تزال تشهد انتعاشة، وينعكس ذلك على المجال وفنياته وأدواته، وتطوراته الكبيرة التي تواكب تطلعات الجمهور.
سلوى كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بأكثر من مسلسل منها «رمضان كريم 2» و«جت سليمة» و«وعود سخية».

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