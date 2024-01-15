علي يوسف السعد يكتب: ما لا تعرفه عن باريس

عندما يفكر معظم السائحين في باريس، فإنهم يتخيلون المعالم الشهيرة مثل برج إيفل ومتحف اللوفر وكاتدرائية نوتردام، ومع ذلك، فإن مدينة النور لديها كنز من المعلومات الغريبة وغير المعروفة التي نادراً ما يتم تقديمها في أدلة السفر، وفي هذا المقال، سوف نتعمق في بعض الحقائق الغريبة والرائعة عن باريس والتي ستضيف بعداً فريداً لزيارتك.

شقة سرية: في حين أن برج إيفل يُعد من المعالم السياحية الشهيرة، إلا أن القليل من الناس يدركون أن غوستاف إيفل، مهندس البرج، كانت لديه شقة خاصة في قمته، الشقة عبارة عن مساحة صغيرة ومريحة مليئة بالأثاث القديم، وتوفر إطلالات خلابة على المدينة، وعلى الرغم من أنها ليست مفتوحة للجمهور، إلا أنه يمكنك إلقاء نظرة عليها من خلال النوافذ الزجاجية على سطح المراقبة بالبرج.

أقفال الحب: اعتاد العديد من السياح زيارة جسر بونت دي آرتس، لربط أقفال الحب كرمز للحب، إلا أن ثقل هذه الأقفال بدأ يهدد السلامة الهيكلية للجسر، مما أدى إلى إزالتها، واليوم، لا يزال بإمكانك العثور على أقفال الحب في مواقع أخرى، مثل ساحة (Jehan Rictus) في مونتمارتر، والتي تحتوي على جدار مخصص «للحب»، يضم كلمة «أنا أحبك» مكتوبة بأكثر من 300 لغة.

سراديب الموتى: تحت شوارع باريس الصاخبة تقع شبكة من الأنفاق المعروفة باسم سراديب الموتى، وهي موطن لبقايا الهياكل العظمية لأكثر من ستة ملايين شخص، هذا المكان المروع مفتوح للجمهور ويقدم تجربة فريدة وغريبة، فكُن مستعداً للنزول إلى أعماق الأرض والمشي بين عظام الباريسيين الذين ماتوا منذ فترة طويلة.

نوافير والاس: أثناء استكشاف شوارع باريس، ستلاحظ نوافير مزخرفة من الحديد الزهر تُعرف باسم «نوافير والاس»، تم تصميمها من قبل السير ريتشارد والاس، وكانت توفر مياه الشرب المجانية للباريسيين في أواخر القرن التاسع عشر، واليوم، ما زالت هذه النوافير تمثل شهادة على التزام المدينة بالرفاهية العامة.

موسيقى في مقبرة بير لاشيز: إن مقبرة بير لاشيز، المثوى الأخير للعديد من الشخصيات الشهيرة، بما في ذلك جيم موريسون وأوسكار وايلد، ليست مجرد مكان للتأمل والعبرة، فعند اقترابك منها قد تسمع مقطوعات خافتة من الموسيقى الكلاسيكية تعزف من قبر فريديريك شوبان، الذي قام بتأليف بعض أعماله الأكثر شهرة في باريس، نسأل الله حسن الخاتمة.

متحف باريس للصرف الصحي: للاستمتاع بتجربة تعليمية غير عادية، قم بزيارة متحف (Musée des gouts de Paris)، المعروف أيضاً باسم متحف «Great Paris Sewer Museum»، لاستكشاف نظام الصرف الصحي تحت الأرض والتعرف على تاريخ الصرف الصحي في المدينة، مع استكمال المعارض والعروض التفاعلية.

في الختام، باريس هي المدينة التي تواصل الكشف عن أسرارها للراغبين في استكشاف ما هو أبعد من المناطق السياحية، من الشقق المخفية في برج إيفل إلى سراديب الموتى المرعبة ونوافير والاس الساحرة، فمناطق الجذب هذه الأقل شهرة، تقدم لمحة عن تاريخ المدينة الغني وطابعها الفريد، لذا، عندما تخطط لرحلتك إلى باريس، فكّر في إضافة بعض هذه الوجهات غير التقليدية إلى خط سير رحلتك للاستمتاع بتجربة مفيدة لا تُنسى.