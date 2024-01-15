الثلاثاء 16 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ديرة خنان».. لوحة طبيعية تزيّن الجبال

«ديرة خنان» تزين جبل مبرح بإمارة رأس الخيمة (من المصدر)
16 يناير 2024 00:49

خولة علي (دبي) 
«ديرة خنان».. منطقة جبلية تقع على جبل مبرح في إمارة رأس الخيمة، على ارتفاع نحو 1300 متر، تتوزع عليها بيوت ما زالت آثارها باقية حتى اللحظة، كانت منذ عهد طويل موطن سكان أهل الجبال، وبها تزدهر مزارع الحبوب والحمضيات والشجيرات المحلية، التي كانت مصدر غذاء لهم، كما لا تخلو المنطقة أيضاً من الحيوانات التي تتغذى على نباتات المنحدرات والوديان.

لوحة فنية
ومع مرور الوقت، أصبحت هذه المنطقة وجهة للسياح والراغبين في التعرف على نمط البيوت التقليدية وحياة سكانها، والتي لم تخل من المشقة والكد والتعب، والتعرض لمخاطر الحيوانات المفترسة، إلا أنهم استطاعوا تطويع الحجر وتشييد قراهم ومساكنهم لتكون من القرى الجبلية التي ما زالت شاهدة على مرحلة مهمة من تراث وتاريخ أهل المنطقة، في لوحة فنية غنية بمفردات الطبيعة الخلابة.

وللتعرف على تفاصيل أكثر عن هذه المنطقة، يشير خالد الشحي، الذي عاش أجداده في هذه المنطقة الجبلية في فترة زمنية سابقة، قائلاً: ما زالت بيوتهم الحجرية باقية إلى اليوم، ومنها «بيت القفل» والذي يعود إلى جدي أحمد راشد لقيوس الشحي، ويقدر عمر البيت بنحو 300 سنة، ومنها أيضاً عدد من البيوت التي لم يبق منها سوى الآثار.  
وعن تسمية المنطقة بهذا الاسم، يقول الشحي: تعود تسمية «ديرة خنان» إلى موقعها وسط الجبال، وعادة ما تكون دافئة في الشتاء وتكثر فيها «الوعوب» وتعني المساحة الزراعية الواسعة أو أماكن زراعة القمح أو الشعير، وعادة ما يبنى الوعب من الحصى بالقرب من مجرى مياه الأمطار للحصول على أرض خصبة يتم تسميدها وتجهيزها للزراعة. 

أخبار ذات صلة
أنشطة ترفيهية شتوية بأم القيوين تزامناً مع «أجمل شتاء»
في الإمارات.. إطار وطني مستدام لمواجهة الجرائم المالية
أجمل شتاء في العالم
تابع التغطية كاملة

«الوعوب»
ويرى الشحي أنه يمكن مشاهدة مناظر بديعة من «الوعوب» المنتشرة على المنحدرات الجبلية في تدرج أخضر يعبر عن خصوبة تربتها وازدهار المساحات الزراعية، حيث تكثر فيها الشجيرات مثل الصقب وهي من فصيلة التين والكثير من النباتات النادرة التي تنمو على القمم الجبلية، فضلاً عن تشكيل مرعى طبيعي للحيوانات المحلية، ومن أبرزها التيس الجبلي، إضافة إلى انتشار الثعلب الأحمر وبعض الطيور النادرة، ومنها طائر أبو سويدين والذي يتخذ من الجبال مأوى له، موضحاً أن أهل المنطقة قديماً اعتمدوا على الزراعة وتربية المواشي وصناعة السمن والجبن وجني العسل.

مزار سياحي
يحرص خالد الشحي على التردد بشكل مستمر على هذه المنطقة، متذكراً حياة الأجداد، ومستمتعاً بما تبقى من هذه البيوت، التي أصبحت مزاراً ووجهة جاذبة للسياح ومحبي استكشاف الجبال، وتفاصيل هذه البيوت وطبيعية الحياة فيها، ومدى قوة وحكمة الأوائل وابتكارهم وسائل تعينهم على تلبية احتياجاتهم في العيش في ظل بيئة وعرة وصعبة. 

نزول وصعود
يقول خالد الشحي: رغم أن هذه المنطقة ما زالت غير معروفة بشكل واسع، نظراً للجهد الذي يحتاجه الفرد للوصول إليها نتيجة الطرق غير الممهدة، فإن العلامات القديمة للطريق الذي رسمه الأجداد ما زالت باقية تقاوم الزمن، من خلال أحجار بسيطة تحدد مسار النزول والصعود إلى المنطقة.

أجمل شتاء في العالم
الإمارات
رأس الخيمة
السياحة
السياحة في الإمارات
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
فلسطينيون يلتمسون الدفء أثناء إعداد ما تيسر من طعام بإشعال الحطب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البرد القارس يفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين
اليوم 00:58
دعوات لضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي إلى مستويات التعاون الثنائي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
اليوم 00:58
أجهزة الأمن الأوروبية متيقظة لمحاولات التنظيم ضرب المصالح الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»
اليوم 00:58
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©