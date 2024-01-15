170 جائزة لجزيرتي ياس والسعديات

أبوظبي (الاتحاد)

إنجازات قياسية جديدة حققتها ميرال، المطور الرائد في أبوظبي، ووجهاتها المختلفة، تمثلت في حصد مجموعة كبيرة من الألقاب والجوائز وصلت لأكثر من 170 جائزة إقليمية ودولية مرموقة، وفازت جزيرة ياس بأكثر من 130 جائزة مرموقة.

فيما حلقت جزيرة السعديات أبوظبي، الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط، بأكثر من 40 جائزة مرموقة، وحظيت بإشادات عالمية واسعة لما تحتضنه من منتجعات ومعالم الثقافية.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: تعكس هذه الإنجازات الجهود الدؤوبة المبذولة والالتزام الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية، إذ تواصل الوجهات والمرافق العالمية التي تنفرد بها جزيرتا ياس والسعديات إرساء معايير جديدة ومبتكرة لصناعة السياحة والترفيه.