10 أحداث كبرى في «الاتحاد أرينا» خلال 2023

احتضنت الاتحاد أرينا بأبوظبي، خلال 2023، أكثر من 90 عرضاً مميزاً تنوعت بين الحفلات الموسيقية واحتفالات الجوائز والمنافسات الرياضية، وفيما يلي 10 فعاليات مدهشة احتضنتها الوجهة المرموقة:
1- مونستر جام
تضمنت استعراضات مثيرة بشاحنات ضخمة على 1500 طن من الرمال
2- حفلات موسيقية
أتاحت إطلالة مميزة لكبار النجوم، مثل فريقي باك ستريت بويز وجنز روزيس
3- مهرجان الفيلم الهندي
احتفالية دولية بالأفلام الهندية بحضور نجوم بوليوود
4- جوائز نيكلوديون
فعالية للاحتفاء بثقافة البوب التي وصلت أبوظبي من خلال قناة نيكلوديون
5- دوري السلة الأميركي
جمع الحدث فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبرولفز أمام مشجعين قياسيين
6- ديزني على الجليد
تحولت الاتحاد أرينا إلى حلبة للتزلج على الجليد بمشاركة شخصيات شهيرة
7- يو إف سي 249
بطولة قتالية حلق بلقبها إسلام خاتشيف بعدما تفوق على فولكانوفسك
8- سباق أبوظبي جي بي
أولى منافسات أبوظبي جي بي وأول سباقات سوبركروس العالمية في المنطقة
9- نهائيات بلاست بريميير
جمعت أبرز نجوم الرياضات الإلكترونية العالميين في أجواء تنافسية
10- دوري التنس العالمي
انطلق الموسم الجديد في أبوظبي بمشاركة 18 من أبرز النجوم