الثلاثاء 16 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

10 أحداث كبرى في «الاتحاد أرينا» خلال 2023

10 أحداث كبرى في «الاتحاد أرينا» خلال 2023
16 يناير 2024 00:49

احتضنت الاتحاد أرينا بأبوظبي، خلال 2023، أكثر من 90 عرضاً مميزاً تنوعت بين الحفلات الموسيقية واحتفالات الجوائز والمنافسات الرياضية، وفيما يلي 10 فعاليات مدهشة احتضنتها الوجهة المرموقة:

1- مونستر جام 
تضمنت استعراضات مثيرة بشاحنات ضخمة على 1500 طن من الرمال
2- حفلات موسيقية
أتاحت إطلالة مميزة لكبار النجوم، مثل فريقي باك ستريت بويز وجنز روزيس
3- مهرجان الفيلم الهندي
احتفالية دولية بالأفلام الهندية بحضور نجوم بوليوود
4- جوائز نيكلوديون
فعالية للاحتفاء بثقافة البوب التي وصلت أبوظبي من خلال قناة نيكلوديون 
5- دوري السلة الأميركي 
جمع الحدث فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبرولفز أمام مشجعين قياسيين 
6- ديزني على الجليد
تحولت الاتحاد أرينا إلى حلبة للتزلج على الجليد بمشاركة شخصيات شهيرة
7- يو إف سي 249
بطولة قتالية حلق بلقبها إسلام خاتشيف بعدما تفوق على فولكانوفسك
8- سباق أبوظبي جي بي 
أولى منافسات أبوظبي جي بي وأول سباقات سوبركروس العالمية في المنطقة
9- نهائيات بلاست بريميير
جمعت أبرز نجوم الرياضات الإلكترونية العالميين في أجواء تنافسية
10- دوري التنس العالمي
انطلق الموسم الجديد في أبوظبي بمشاركة 18 من أبرز النجوم

أخبار ذات صلة
أنشطة ترفيهية شتوية بأم القيوين تزامناً مع «أجمل شتاء»
في الإمارات.. إطار وطني مستدام لمواجهة الجرائم المالية
جزيرة ياس
الاتحاد أرينا
الإمارات
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
فلسطينيون يلتمسون الدفء أثناء إعداد ما تيسر من طعام بإشعال الحطب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البرد القارس يفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين
اليوم 00:58
دعوات لضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي إلى مستويات التعاون الثنائي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
اليوم 00:58
أجهزة الأمن الأوروبية متيقظة لمحاولات التنظيم ضرب المصالح الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»
اليوم 00:58
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©