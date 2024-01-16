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انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الغافة السينمائي الدولي للبيئة والمناخ في سلطنة عمان

انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الغافة السينمائي الدولي للبيئة والمناخ في سلطنة عمان
16 يناير 2024 12:30

انطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغافة السينمائي الدولي للبيئة والمناخ، في ولاية خصب بمحافظة مسندم العمانية، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين والأكاديميين والمختصين والمهتمين بمجال البيئة والمناخ من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن المهرجان، الذي يعد أول مهرجان في الوطن العربي متخصص في مجال البيئة والمناخ بشكل مباشر ويستمر حتى 18 يناير الجاري، يسعى لتعزيز ونشر ثقافة الوعي البيئي، وتسليط الضوء على أبرز المشاكل والمخاطر البيئية وقضايا تغيّر المناخ والتوازن البيئي.

المصدر: وام
البيئة
المناخ
عمان
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