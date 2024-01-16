«قصر الإمارات».. تجارب عالمية تعزِّز الصحة والعافية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن خطوط الضيافة المبتكرة بما يعزز الوجه السياحي المشرق للعاصمة أبوظبي، يستضيف «قصر الإمارات» 4 خبراء عالميين في مجالي الصحة والعافية: جيمي جارنت، وجاستن أندريس، والدكتور بواثون ثيناروم، وميلينا نيدينوف. وهم يضعون خلاصة علومهم وتجاربهم الفاعلة في خدمة ضيوف أبوظبي، وضمان لحظات من الصفاء واكتشاف الذات.

الاستماع إلى الذات

ويقدم المصمّم الشهير لبرامج وعلاجات الصحة والعافية جيمي جارنت، برامج مخصصة تدعم فلسفته في الاستماع إلى الذات. وهو معروف بكونه أحد أبرز المساهمين في مجالي الصحة والعافية، حيث فاز بجائزة تخصصية في فرنسا عام 2016. وتعتبر «تجربة الرعاية الصحية» في «قصر الإمارات» تجربة استثنائية كلياً، حيث تشمل تبادلاً مكثفاً للطاقة يتّسم بالطابع التفاعلي والمريح في الوقت نفسه.

العلاج بالصوت

وتقدم الدكتورة بواثون ثيناروم، معالجة في الطب الشمولي ومؤسسة معهد سوكاسارت لفنون العلاج في تايلاند، نهجاً مختلفاً عن المألوف، وتقدم خبراتها لضيوف «قصر الإمارات» في العلاج بالصوت والطب التيبتي وتدريب العقل من خلال جلسات تخصصية مدتها 60 دقيقة. وتشمل علاج ZenNaTai الذي يساعد على التخلص من التوتر في الصدر والجمجمة والبطن، وتحفيز التدفق اللمفاوي والمساعدة على التخلّص من السموم.

ويمكن للضيوف أيضاً تعزيز تدفق الطاقة Qi من خلال علاج بواثون الخاص ل«تعزيز الطاقة» والذي يقوم لمدة 75 دقيقة على الاهتزازات الصوتية التصالحية باستخدام الأوعية التيبتية لإبطاء ترددات الدماغ، ومنح نتائج فورية لتجديد الطاقة والهدوء. ويعزز «تدريب العقل» الرفاهية النفسية من خلال تمارين التنفس الواعي، ومدتها 60 دقيقة كفيلة بتحويل التوتر والمشاعر السلبية إلى طاقة حيوية وإيجابية.

