الأربعاء 17 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

انطلاق «كاستم شو الإمارات» بـ«إكسبو دبي» أول مارس

انطلاق «كاستم شو الإمارات» بـ«إكسبو دبي» أول مارس
16 يناير 2024 21:27

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «كاستم شو- الإمارات 2024» للسيارات والدراجات النارية المعدلة والكلاسيكية، عن انطلاق أعمال دورته التاسعة في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل.
أكد جمال صالح بن لاحج رئيس اللجنة المنظمة للحدث، أن النسخة التاسعة ستختلف عن سابق الدورات، مشيراً إلى أن اختيار المكان أضاف عدة مكاسب ظهرت مع نجاح النسخة الثامنة العام الماضي في إكسبو دبي أيضاً.
وأعلن رئيس اللجنة المنظمة، عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة من الشركات وأصحاب المشاريع الخاصة، موضحاً أن اللجنة قررت منح الأندية الوطنية مواقع خاصة تشجيعاً للمشاركة وإبراز دورها في رعاية وتنظيم الفعاليات لمحبي هذه الهوايات.
وقال «أثبت المعرض نجاحه وتألقه عاماً بعد عام بفضل دعم القيادة الرشيدة واهتمام المسؤولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وكذلك التفاعل الجماهيري الكبير من محبي هوايات السيارات والدراجات النارية والذين ساهموا بإبداعهم في تحقيق هذا النجاح».
وأوضح بن لاحج، أن عدد زوار المعرض في نسخته الأولى بلغ حوالي 12 ألف زائر، في حين أن النسخة الأخيرة العام الماضي 2023 في إكسبو دبي بلغ عددهم ما يقرب من 37 ألف زائر.

معرض كاستم شو الإمارات
مدينة إكسبو دبي
معرض كاستم شو
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
الرياضة
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
اليوم 11:57
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
التعليم والمعرفة
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
اليوم 11:53
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
الرياضة
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
اليوم 11:07
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اقتصاد
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©