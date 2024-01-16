انطلاق «كاستم شو الإمارات» بـ«إكسبو دبي» أول مارس

دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «كاستم شو- الإمارات 2024» للسيارات والدراجات النارية المعدلة والكلاسيكية، عن انطلاق أعمال دورته التاسعة في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل.

أكد جمال صالح بن لاحج رئيس اللجنة المنظمة للحدث، أن النسخة التاسعة ستختلف عن سابق الدورات، مشيراً إلى أن اختيار المكان أضاف عدة مكاسب ظهرت مع نجاح النسخة الثامنة العام الماضي في إكسبو دبي أيضاً.

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة، عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة من الشركات وأصحاب المشاريع الخاصة، موضحاً أن اللجنة قررت منح الأندية الوطنية مواقع خاصة تشجيعاً للمشاركة وإبراز دورها في رعاية وتنظيم الفعاليات لمحبي هذه الهوايات.

وقال «أثبت المعرض نجاحه وتألقه عاماً بعد عام بفضل دعم القيادة الرشيدة واهتمام المسؤولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وكذلك التفاعل الجماهيري الكبير من محبي هوايات السيارات والدراجات النارية والذين ساهموا بإبداعهم في تحقيق هذا النجاح».

وأوضح بن لاحج، أن عدد زوار المعرض في نسخته الأولى بلغ حوالي 12 ألف زائر، في حين أن النسخة الأخيرة العام الماضي 2023 في إكسبو دبي بلغ عددهم ما يقرب من 37 ألف زائر.