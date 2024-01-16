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هواة الفن يرسمون في اللوفر أبوظبي

هواة الفن يرسمون في اللوفر أبوظبي
17 يناير 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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فرصة استثنائية لتعلم الرسم، بداية من الملامح البشرية وصولاً إلى المناظر الطبيعية، يتيحها متحف اللوفر أبوظبي اليوم لمحبي الفنون عبر جلسات «الرسم في المتحف»، وتمكن الجلسات، التي تُنظم تحت إشراف فنانين متميزين، المشاركين من صقل مهاراتهم وتعلم مجموعة من الأساليب والاتجاهات الفنية الحديثة، وفي نهاية الزيارة التي تستمر ساعتين، يتسنّى للزوّار الانضمام إلى جلسة حوارية جماعية يتبادلون خلالها الأفكار النقدية ويتشاركون الرؤى ويتناقشون حول ما أنتجوه.. كما تتيح جلسات الرسم في المتحف التي تستمر حتى نهاية فبراير المقبل، فرصة للتعمق في فهم العملية الإبداعية في بيئة هادئة، ودمج المشاركين ليصبحوا جزءاً من مجتمع الفن المتنامي بالمتحف.

اللوفر أبوظبي
أبوظبي
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