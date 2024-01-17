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أوركسترا الفردوس تطلق «المايسترو الصغير» في 27 يناير

أوركسترا الفردوس تطلق «المايسترو الصغير» في 27 يناير
17 يناير 2024 14:26

أبوظبي (الاتحاد)
تنظم أوركسترا الفردوس، الأوركسترا النسائية التابعة لمدينة «إكسبو دبي»، والتي تضم أكثر من 56 فنانة موسيقية من 28 جنسية، «المايسترو الصغير»، حفل الموسيقى الكلاسيكية الفريد والمخصص للأطفال تحت 6 سنوات.
وينطلق الحفل المميز في 27 يناير في استوديو الفردوس بمدينة «إكسبو دبي»، ويتضمن مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية وأغاني الأطفال الكلاسيكية، إلى جانب أغاني ديزني الشهيرة، بما فيها «هاكونا ماتاتا» و«أندر ذا سي» و«تشيكن دانس».
ويوفر الحفل الأول من نوعه في المنطقة تجربة موسيقية تعليمية وغامرة تأسر حواس الأطفال، وتعزز حبهم للموسيقى، حيث تقدم الأوركسترا بكامل أعضائها إبداعاتها لجمهور مميز من الأطفال وأهاليهم. كما تهدف البيئة الموسيقية التفاعلية إلى التواصل مع الأطفال الصغار، وتوفير تجربة تعليمية ترفيهية للكبار والأطفال على حد سواء.
وقالت مونيكا وودمان، قائدة أوركسترا الفردوس: تهتم الأوركسترا بتأثير الموسيقى في التعليم، ما يجعلنا متحمسين لإقامة الفعالية في استوديو الفردوس بدبي. وتحظى الموسيقى الكلاسيكية بأهمية كبيرة في التطور المعرفي للأطفال، حيث تتميز عن سواها من الأنواع الموسيقية في قدرتها على تحفيز مناطق الإبداع والنشاط في الدماغ. ويوفر حفل المايسترو الصغير فرصة فريدة للأطفال وأهاليهم للتفاعل مع الموسيقى الحية، لذا نتطلع إلى تقديم هذا الحفل الموسيقي المميز.
تنطلق الفعالية الساعة 10:45 صباحاً، ويبدأ الاستعداد للعرض الأول الساعة 11:00 صباحاً.

 

إكسبو دبي
مايسترو
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