الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مهرجان الحصن ينطلق بعد غد في أبوظبي

مهرجان الحصن ينطلق بعد غد في أبوظبي
17 يناير 2024 14:11

 تنظّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات مهرجان الحصن خلال الفترة من 19 إلى 28 يناير الجاري في منطقة الحصن.

وينقل المهرجان، التي تقام فعالياته على امتداد منطقة الحصن الواسعة، زواره في رحلة عبر الزمن لاستكشاف إرث الآباء والأجداد، مقدماً لمحة عن الحياة في أبوظبي على مدار العقود الماضية. 

وتوفر منطقة التراث فرصة مشاهدة الإبل والتعرف على أهميتها والتقاليد والتعابير المرتبطة بها وعلاقتها الوثيقة بسكّان البادية ، كما يمكن المشاركة في الممارسات الاجتماعية التقليدية وتجربة سوق الصوغ الوفير بالأزياء والمجوهرات التي تتصوغ بها المرأة الإماراتية. 

 وتتيح منطقة الحِرَف، الفرصة للتعمق في ثقافة الحنّة والاستمتاع بمساحة تستضيف البيت الإماراتي، حيث يجتمع بائعو القطع الأثرية والمصمّمون.

أخبار ذات صلة
«مهرجان الحصن».. احتفاء بتراث وثقافة أبوظبي

ويمكن الاطلاع على أعمال الاستوديوهات الإبداعية المحلية الجديدة، والاستمتاع بمذاقات شهية ومتنوعة يعدّها بائعو أطعمة يشاركون في فعاليات المهرجان للمرة الأولى. 

ويقدم المهرجان برنامجاً موسيقياً مفعماً بالحيوية يتضمن عروضاً جماعية تقليدية وعروضاً لموسيقيين شباب وفرق محلية ناشئة وتنسيقات دي جيه. 

ويوفّر مهرجان الحصن منصة للتجريب والحوار الثقافي، مع الحفاظ على التقاليد الإماراتية، وذلك انسجاماً مع رؤية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ورسالتها الهادفة لحماية وتعزيز تراث الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية عالمية، وإتاحة منصّة مفتوحة للتجارب الفنية الإبداعية، ومشاركة جميع فئات المجتمع. 

وتعتبر منطقة الحصن الركيزة الحضارية الأساسية لانطلاق العاصمة الإماراتية، فهي تضم ثلاثة أجزاء مترابطة تشمل قصر الحصن والمجمّع الثقافي وبيت الحرفيين. وتُجسد المنطقة رمزاً للاعتزاز بالتراث الثقافي لدولة الإمارات، وتتمثل أهميتها في الجمع بين عناصر التاريخ العريق والمجتمع والتقاليد الأصيلة، وبين طموحات المدينة التي تتطلّع نحو المستقبل.

المصدر: وام
مهرجان الحصن
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
علوم الدار
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية
19 يناير 2024
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
اليوم 23:52
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
الرياضة
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
اليوم 23:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©