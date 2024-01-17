دراجة في أول مزاد مختوم لـ«سوذبيز دبي» أوسطياً

دبي (الاتحاد)

تعتزم سوذبيز دبي إطلاق أول مزاد بالظرف المختوم لها في الشرق الأوسط، ويتضمن المزاد عنصراً واحداً هو دراجة سباق كولناجو الفريدة التي لم تطرح مطلقاً للبيع العام في السابق.

وجرى ابتكار هذه الدراجة المتميزة التي تحمل اسم «بروف كولوري» بالتعاون بين كولناجو والمصمم الياباني المبدع والبارز في مجال تصميم الدراجات الهوائية موتوكي يوشيو.

وتُعرض الدراجة للبيع مع الرسمة الأصلية التي قام المصمم موتوكي يوشيو برسمها وتوقيعها، وتقدر بقيمة تتجاوز 25.000 دولار أميركي، وتعدّ دراجة كولناجو سي 68 فرصة رائعة لعشاق ركوب الدراجات.