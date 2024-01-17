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الترفيه

الكرة الصفراء تتمايل على أنغام الموسيقى في «مبادلة للتنس»

الكرة الصفراء تتمايل على أنغام الموسيقى في «مبادلة للتنس»
18 يناير 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)
موعد مع المتعة والسعادة والترفيه ينتظر جمهور النسخة الثانية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تنطلق في غضون أسابيع قليلة، حيث يجدون في استقبالهم باقة من الأنشطة الترفيهية خارج الملعب، تتصدرها عروض الموسيقى الحية ومجموعات دي جي.
وتعود البطولة، التي تستضيفها مبادلة ويرعاها مجلس أبوظبي الرياضي، إلى مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية من 3 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة ألمع نجمات التنس.

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ويقدم الموسيقيون ميليسا جيفري ودانيال باتشيلور وعازف الساكسفون ميلان أون ساكس مجموعة من أشهر أغاني البوب وغيرها من ألوان الغناء، بمشاركة دي جي أكمارال وإنترناشيونال بلاي بويز وجورجوس جورج وآرك أنجلز، ما يتيح أجواء احتفالية طوال أيام البطولة.

بطولة مبادلة للتنس
أبوظبي
مبادلة للتنس
الموسيقى
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