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الترفيه

بعد فشل مهمتها بالقمر.. تحطيم الكبسولة الفضائية "بيريجرين"

أرشيفية
18 يناير 2024 10:56

بعد أن فشلت الكبسولة "بيريجرين" في تحقيق هدف الهبوط التجاري الأول على القمر، من المقرر أن يتم تحطيمها في طريق عودتها إلى الأرض بطريقة خاضعة للسيطرة اليوم الخميس.

وأعلنت شركة "أستروبوتيك"، التي تتخذ من بيتسبرج مقراً لها، أن الكبسولة يجب أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض فوق جنوب المحيط الهادئ على بُعد حوالي ألف كيلومتر شمال نيوزيلندا، حوالي الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة (2100 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش).

وتم إطلاق مهمة بيريجرين الخاصة الأسبوع الماضي من مركز الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

ومع ذلك، كانت هناك مشاكل بعد وقت قصير من الإطلاق، بما في ذلك خلل في نظام الدفع أدى إلى تسرب وقود.

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وتمكن المهندسون من تحقيق استقرار الكبسولة لفترة، ولكن تعين التخلي عن هدف الهبوط على القمر. وكان من المفترض أن تهبط الكبسولة في فبراير في منطقة تسمى سينوس فيسكوزيتاتيس وتكمل أول هبوط أميركي غير مأهول على القمر منذ أكثر من 50 عاما منذ مهمة أبولو. 

المصدر: وكالات
القمر
الفضاء
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