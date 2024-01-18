مركبة "تيانجو 7" الصينية تصل إلى المحطة الفضائية الجديدة

وصلت مركبة فضائية أخرى إلى المحطة الفضائية الصينية الجديدة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" أن مركبة تيانجو 7 ( سكاي شيب) وصلت إلى محطة تيانجونج الفضائية (هيفنلي بالاس) مساء أمس الأربعاء.

وكان قد تم إطلاق المركبة الفضائية، المحملة بالإمدادات، من مركز وينشانج الفضائي في جزيرة هاينان الصينية مساء الجمعة الماضية.

ويتواجد حاليا ثلاثة رواد فضاء في المحطة الفضائية. وتعتزم الصين العودة إلى القمر خلال النصف الأول من العام. وكجزء من مهمة " تشانج 6" سوف يتم جمع عينات من أقصى جانب من القمر لأول مرة وإعادتها للأرض.