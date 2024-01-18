الصين تكشف عن خطتها لاستكشاف الفضاء في 2024

أعلن يانغ ليوي، نائب كبير مصممي مشروع رحلات الفضاء المأهولة في الصين، خطط بلاده الطموحة لعام 2024 في مجال الفضاء.

وقالت قناة الصين المركزية، إن هذه الخطط تشمل إطلاق ست مهام فضائية مهمة، تشمل إطلاق مركبتي شحن "تيانتشو-7" و "تيانتشو-8"، إضافة إلى إطلاق سفن الفضاء المأهولة "شنتشو-18" و "شنتشو-19"، وكذلك عودة "شنتشو-17" و "شنتشو-18".

وأوضح يانغ أن الأنشطة الرئيسية خلال هذه المهام تتضمن تجارب علمية متنوعة داخل محطة تيانجونج الفضائية، إلى جانب مهام الصيانة، والإصلاحات، والتجميع، مع التركيز على استبدال المكونات التي أكملت عمرها الافتراضي.

وقدم يانغ تحديثاً حول تقدم الصين في مشروعها لاستكشاف القمر المأهول، الذي تم إطلاقه في 2023، مشيراً إلى أن المرحلة التمهيدية تضمنت تحقيق إنجازات تكنولوجية مهمة ودراسة جدوى المشروع.



