إطلالات خلابة من أعلى قمم جبال الإمارات

سعيد أحمد (أبوظبي)

يتوافد عشاق المغامرة، ومحبو الطبيعة بأعداد كبيرة إلى المناطق الجبلية في مختلف مناطق الإمارات، للاستمتاع بإطلالات خلابة من أعلى قمم الجبال، وممارسة الأنشطة الرياضية، كتسلق الجبال والمشي في مساراتها وركوب الدراجات الهوائية في الأماكن الوعرة، والخوض في مغامرات بين الصخور واستكشاف الطبيعة، التي تمتاز بها جبال الإمارات.

وتشتهر الإمارات بكثرة تضاريسها وتنوعها البيئي والطبيعي، جعلتها وجهة سياحية بدرجة امتياز، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الرشيدة في تسوية الطرق المؤدية إلى أعلى قمم الجبال، وتوفير الخدمات والمرافق والأنشطة الترفيهية والاستراحات، وإنشاء مواقف للسيارات، حيث استحوذت المناطق الجبلية على النصيب الأكبر في نسبة السياح والزوار، خلال موسم الشتاء.

وتضم الدولة سلسلة من الجبال الطبيعية الصخرية والترابية والصحراوية، لتشكل عنصراً سياحياً بارزاً لمحبي صعود القمم والمغامرة، واستكشاف الطبيعة، حيث تحتوي الجبال على حيوانات وطيور وأشجار وأعشاب وكهوف ووديان وسدود، بالإضافة إلى آثار تاريخية شاهدة على المنطقة، ومواقع تراثية تجذب السياح والزوار.

جبل حفيت

يمكن للسياح والزوار الاستمتاع بإطلالات خلابة أثناء زيارتهم جبل حفيت في مدينة العين، ومشاهدة شروق الشمس وغروبها، والمناظر الطبيعية، حيث يبلغ ارتفاع قمة الجبل 1249 متراً، وتعتبر الأعلى في أبوظبي وثاني أعلى قمة في دولة الإمارات، ويتكون الجبل الذي يطلع على كامل منطقة العين، ويقع على الحدود مع سلطنة عمان، من صخور كلسيّة شديدة الانحدار، والتي تعرضت لعوامل التعرية الطبيعية على مدى آلاف السنين، وقد اكتُشفت في محيطه آثار أحفورية مهمة شاهدة على تاريخ المدينة.

استراحة السحب

تقع استراحة السحب على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، وهي أعلى قمة في مدينة خورفكان، تم تشييدها على شكل دائري لضمان حصول الزوار على مشهد بانورامي 360 درجة لهذه المدينة الرائعة، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر طريق إسفلتي، وتضم الاستراحة عدداً من أرقى المرافق والخدمات الحديثة التي تضمن راحة الزوار، وحصولهم على أكبر قدر من المتعة والترفيه.

مسار جبلي شيص

يمتد هذا المسار الجبلي على طول قنوات المياه «الأفلاج» وسط الجبال الشاهقة حتى ينتهي عند إحدى القرى القديمة ومجموعة من المزارع، وتنعم المنطقة بتنوع هائل على صعيد الحياة البرية، وقد يصادف المتنزهون بعض الحيوانات والنباتات البرية المحلية أثناء جولتهم الجبلية نتيجة لقرب مصادر المياه العذبة من المنطقة، وهو ما يزيد أجواء المتعة والمغامرة، كما تتوفر أشجار النخيل التي توفر بعض الظل للمتنزهين، ويُنصح كل من يفكر في القيام بالتنزه في هذه المنطقة ارتداء حذاء مناسب وإحضار ما يحتاجه من المياه والطعام.

مسار برج الرابي

يعتبر أفضل مسار جبلي واضح المعالم يتعرج أعلى الجبل للاستمتاع بأجمل الإطلالات البانورامية على مدينة خورفكان، وهو بمثابة نزهة ممتعة وآمنة، وغالباً ما يشار إلى هذا المسار على أنه نزهة للمبتدئين، ومفيد للأشخاص ذوي الخبرة القليلة والأطفال، كما إن الطريق محدد جيداً ويتيح للمشاركين الاستمتاع بالمشاهد الخلابة على طول الطريق، ويتوفر مواقف السيارات في بداية المسار.

جبال حتا

تتميز منطقة حتا بوفرة المناظر الطبيعية فيها، وأبرزها الجبال الشاهقة، ويمكن لعشاق المغامرات ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية الممتعة في جبال حتا، بسبب الطبيعة التي تتمتع بها، ومنها ركوب الدراجات الهوائية في المسارات المتنوعة ونصب الخيام والتنزه في المرتفعات.

وأكثر ما يميز المنطقة جغرافياً هو ضمها لجبلين يعدان من أشهر جبال الإمارات، اللذين يحيطان بها من الحدود الشمالية والجنوبية، تسهم الجبال في تكوين معالم جغرافية أخرى تشمل أحد أبرز السدود في الإمارات والبحيرات والوديان، ما يدعم زيادة أعداد زوار المنطقة الراغبين بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

جبل جيس

يصل ارتفاع جبل جيس في رأس الخيمة إلى 1934 متراً فوق سطح البحر، ويضم استراحات ومطاعم وألعاب أطفال، ويمنح زواره فرصة لاختبار مغامرات في الهواء الطلق وتأمل مناظر خلابة متنوعة في ظل درجات حرارة أكثر برودة من الحرارة على الساحل.

ويسهل الوصول إلى قمة جبل جيس عبر طرق مدعمة تنطوي على عدة منعطفات حادة، كما تتخلل الرحلة عدة محطات توقف للاستمتاع بالمناظر المتنوعة، ويعتبر الوجهة المثالية لعشاق المغامرات، ويمكن تجربة «جيس فلايت»، أطول مسار انزلاقي في العالم على ارتفاع 1680 متراً، حيث سينزلقون بسرعة تتراوح ما بين 120 و150 كلم لحوالي ثلاث دقائق فوق الوديان العميقة والأخاديد الغائرة والقمم المسننة.

استراحة الديم

تستعد حكومة الشارقة لإطلاق استراحة «جبل الديم» في مدينة كلباء، والتي تقع على ارتفاع 850 متراً عن سطح البحر، وتعتبر أعجوبة معمارية تضاف لكلباء، ويتم بناؤها على جزيرة مطلة على المدينة، والجامعة وبرج الساعة وتتسع لـ 1000 شخص، وتشكل إطلالة فريدة على معالم المدينة.

جبل الفايه

يقع جبل الفايه في إمارة الشارقة، وهو جبل من الحجر الكلسي، ويشتهر بتضاريسه الوعرة، وبدأت أعمال التنقيب فيه ما بين عامي 2003 و2010 عن طريق مجموعة من علماء الآثار، ثم أجريت سلسلة من التنقيبات ما بين عامي 2009 و2013، وتلتها دراسات تنقيب بيئية وجيولوجية للموقع، وعثر فيه على مجموعة أدوات من العصر الحديدي والبرونزي والحجري الحديث والعصر الحجري القديم، وأصبح موقعاً للسياح والزوار ومحبي الاستكشاف من داخل وخارج الدولة.

جبال مصفوت

تمثل منطقة مصفوت، وجهة سياحية رائعة لمحبي الطبيعة، وممارسة رياضة المشي في المسارات الجبلية، حيث تشتهر المنطقة بسهولة التنقل بين جبالها والاستمتاع بأجوائها الباردة، ومشاهدة الوديان والمناظر الطبيعية، وزيارة الأماكن الاثرية مثل مسجد بن سلطان، الذي يعتبر من اقدم المساجد في الإمارة، تم بنائه في عام 1815، ويتميز بتصميمه التقليدي باستخدام الطين والجص، كما يمكن زيارة متحف مصفوت، الذي يحكي قصة المدينة وأهلها عبر رحلة تبدأ من 5 آلاف عام قبل الميلاد، مروراً بالعصر الحجري والبرونزي والحديدي وحتى تأسيس دولة الإمارات، إلى جانب مشاهدة القلعة التاريخية على احد جبال مصفوت، التي أصبحت موقعاً لجذب السياح بشكل كبير.