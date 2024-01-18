فايز السعيد ضيف «أحلام ألف ليلة وليلة» على «قناة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يحل الفنان والملحن فايز السعيد، ضيفاً على برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة» الذي تقدمه الفنانة أحلام، وتُعرض الحلقة يوم السبت على «قناة أبوظبي» الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت الإمارات.

في ليلة طربية تسلط الحلقة الضوء على أصالة الفن الإماراتي بين الماضي والحاضر، وستكون أحلام في هذه الحلقة الاستثنائية ضيفة ومقدمة للحلقة، حيث تستضيف السعيد الذي قدم أكثر من 5 آلاف لحن لأكثر من 500 فنان، بينها ما يقارب 1000 أغنية للفنان ميحد حمد.

ويأخذ السعيد خلال الحلقة الجمهور بالزمن إلى بداياته الفنية في العشرين من عمره، والتي يعتبرها أجمل مرحلة في حياته الفنية، ويتبادل مع أحلام ذكريات بداياتهما أمام الجمهور على مسرح قرطاج بتونس.

ويتحدث السعيد عن إعجابه الكبير بالمطرب عبادي الجوهر، و لو قدِّر له غناء دويتو مع أحد نجوم الطرب الراحلين، فيختار الموسيقار محمد عبد الوهاب، إلى جانب استعراضه أهم النصائح التي تلقاها خلال مسيرته، بينها تلك التي لن ينساها وعمل بها، من الفنان راشد الماجد، وهي أن يبتسم خلال الغناء حتى تتضح مخارج الألفاظ.

وتشهد الحلقة دويتو يجمع بين أحلام والسعيد على أنغام أغنية «رجل السلام»، وأغنية أخرى من التراث الإماراتي، كما يؤدي السعيد باقة من أغنياته، منها: «جيتك على الموعد»، «جزاك الله حبيبي خير» و«الله يا دار زايد» بدون موسيقى، في حين تقدم أحلام أغنيات «تدري ليش أزعل عليك»، «ترفرف يا فقير الريش» و«والله أحتاجك أنا».

«أحلام ألف ليلة وليلة» برنامج فني موسيقي ترفيهي، يُعرض كل سبت على «قناة أبوظبي»، ويُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى المنطقة العربية، ويستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي. ويسلط البرنامج الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، كما يحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.