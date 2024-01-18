توم جونز وجون ليجند يختتمان «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

ينضم النجمان العالميان توم جونز وجون ليجند ليختتما سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية «ليالي السعديات» يومي 1 و2 مارس 2024.

ويقام مهرجان «ليالي السعديات» على مدار 3 أشهر، ويستضيف كوكبة من أساطير الموسيقى العربية والعالمية، لتقديم حفلات مميزة على خشبة مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي.

ويحيي توم جونز في عطلة نهاية الأسبوع الختامية، حفل 1 مارس، حيث أسعد جونز جمهوره بأجمل الأنغام على مدار 6 عقود بموهبته وجاذبيته على المسرح. ويشدو خلال حفله المرتقب ضمن «ليالي السعديات» مختارات من أغنياته الخالدة.

ويختتم المطرب ومؤلف الأغاني الحائز جائزة «جرامي» جون ليجند، فعاليات «ليالي السعديات» في 2 مارس، بعرض استثنائي مع مجموعة من أنجح أعماله.

وتحتضن «ليالي السعديات» بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع «ميرال» و«السعديات أبوظبي» و«الدار»، نخبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، مسلطة الضوء على دور الموسيقى باعتبارها لغة مشتركة تحمل رسائل الحوار والتفاهم والتعايش، حيث تستضيف الفنانة كوكوش في 20 يناير، والتينور أندريا بوتشيلي في 27 يناير، والفنان ستينج في 3 فبراير، والفنانة ماجدة الرومي في 10 فبراير.