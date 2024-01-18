مهرجان الشيخ زايد ينظم «تيفان لوّل» بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، لأول مرة، ضمن نسخته وفعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، «تيفان لوّل» أكبر برنامج تلفزيوني للمسابقات في التراث الإماراتي، وسيقدم البرنامج لزوار المهرجان من المواطنين والمقيمين والسياح من أنحاء العالم، جوائز للفائزين ستكون الأكبر والأغلى والأضخم من نوعها في عالم المسابقات البرامجية، وتبلغ قيمة الجوائز المقدمة للمشاركين الفائزين خلال الحلقة الواحدة من البرنامج أكثر من 250 ألف درهم.



ربط الأجيال

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد أن برنامج «تيفان لوّل» سينطلق يومي السبت والأحد 20 و21 يناير، بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام الشريك الإعلامي للمهرجان، وسينظم باستمرار على مدار حلقتين أسبوعياً بالمسرح الرئيس، بهدف نشر وإحياء التراث الإماراتي غير المادي، وربط الأجيال الجديدة به وتعزيز الهوية الوطنية، وتعريف الزوار والمشاهدين للبرنامج من حول العالم بعظمة هذا التراث وقيمته، وبقدرة الإنسان الإماراتي على صنع الحياة والحضارة بتلك الحرفية والمهارة والجودة والفن.

وأضافت اللجنة العليا أن برنامج «تيفان لوّل» يُعتبر من أكبر وأهم البرامج التراثية التي تقدم على مستوى الوطن العربي، وذلك من خلال حشد أهم الخبرات والطاقات الفنية والبحثية، وعبر تقديم الجوائز الكبرى التي تساعد المشاركين والمشاهدين على البحث والتتبع والمعرفة، لافتة إلى أن البرنامج يغطي مختلف المواضيع التراثية من خلال حلقاته التي سيتم بثها مباشرة على الهواء مع زوار المهرجان، وسيبرز القيم السامية التي يقوم عليها التراث الإماراتي من كرم ومروءة وشجاعة وفروسية وترابط اجتماعي. وسيعمل على إيصال هذه المعاني للأجيال للاعتزاز والفخر والاتصال بجذورها، والعمل من أجل الحفاظ على التراث وتأكيد قيمته وأهميته.

مسابقات البرنامج

وأوضحت اللجنة المنظمة، أن أفراد المجتمع من زوار المهرجان يستطيعون المشاركة في البرنامج الذي تتضمن حلقاته العديد من المواضيع مثل «الألعاب والألغاز والفنون الشعبية، والألغاز الشعرية والأهازيج والأغاني، والحرف، والأدوات، والأشغال والقدرات الرياضية، والأكلات والأطعمة والمهارات والإبداع»، وسواها الكثير مما ينتظر الزوار للفوز بجوائز نقدية كبيرة، وسط أجواء حضارية ثقافية ترفيهية تجمع شعوب العالم.

ويشتمل برنامج «تيفان لوّل» على «مسابقة طرح القعود»، حيث يتنافس المشاركون على محاولة طرح القعود أرضاً ضمن 5 جولات في الوقت المحدد والمقدر بـ 30 ثانية ليحظوا بجائزة قيمتها 5000 درهم لكل جولة، كما سيحظى المشاركون في البرنامج بالفوز بجائزة بقيمة 3000 درهم أخرى خلال دقيقتين عبر «مسابقة ركوب الصعب» ومحاولة تطبيع الصعب وتنويهه والصعود على ظهره.

ولأصحاب اللياقة البدنية من الرجال والأطفال، فرصة الفوز بجائزة بقيمة 2000 درهم لكل جولة من «مسابقة شد الحبل»، بالإضافة إلى «مسابقة المطارح - المصارعة» الثنائية التي تحتاج إلى السرعة والقوة البدنية حيث يتنافسون على إسقاط المنافس للفوز بـ 2000 درهم لكل جولة، و«مسابقة الكرابي»، حيث يقوم اللاعب بمسك رجله اليمنى باليد اليسرى أو العكس وإخراج اللاعب المنافس من المنطقة المحددة ضمن 5 جولات للفوز بـ 1000 درهم لكل جولة.



جوائز نقدية

لعشاق المغامرات، تتضمن مسابقات البرنامج التراثية الترفيهية «مسابقة الرشا»، وهو الحبل المعلق في الدلو المستخدم لإخراج الماء من البئر، حيث يتنافس المتسابقون على ملء الدلو من مياه البئر والسير بها لمكان محدد لتعبئته بالمياه التي جمعها من البئر ليحصل الفائز على فرصة الفوز بجائزة بقيمة 2000 درهم، بالإضافة إلى «مسابقة اليواني» للرجال والأطفال، حيث يقوم المتسابق بلبس اليونية بالرِّجلين وإمساك أطرافها باليدين والقفز بها في محاولة للوصول إلى خط النهاية خلال جولتين للفوز بـ 2000 درهم لكل جولة.

وسيحظى جمهور المهرجان بفرصة الفوز بجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم، من خلال «مسابقة الصناديق»، وهي مسابقة تراثية عبارة عن مجموعة من الصناديق، على كل منها يتم وضع تاريخ لحدث مهم في دولة الإمارات للإجابة عليه، بالإضافة إلى فرصة الفوز بـ 3000 درهم من خلال السحب اليومي للحضور خلال البرنامج من زوار المهرجان.



مسابقات النساء

ينظم البرنامج «مسابقة الحرف التراثية للنساء»، حيث تتنافس النساء في العديد من الحرف التراثية مثل السدو والتلّي والحنا والمغزل للفوز بجوائز نقدية تبلغ 4000 درهم لكل جولة خلال المشاركة تشمل 3000 درهم للفائزة بالمركز الأول و1000 درهم للفائزة بالمركز الثاني.

وسيكون الجمهور على موعد مع الجائزة الأكبر في برنامج «تيفان لوّل» بقيمة 20 ألف درهم من خلال مسابقة الرسائل النصية القصيرة SMS اللغز الأسبوعي، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجائزة بقيمة 5000 درهم من خلال مسابقة الرسائل النصية القصيرة SMS خلال الحلقة، حيث سيتم طرح سؤال على الجمهور للإجابة عنه ضمن مسابقات البرنامج.



سؤال وجواب

يحظى الجمهور من الحضور بفرصة الفوز بجوائز نقدية قيمة من خلال «مسابقة سؤال وجواب» أثناء حلقة البرنامج، وهي عبارة عن سؤال في التراث الإماراتي يتم توجيهه للحضور للإجابة عنه للفوز بالجائزة، بالإضافة إلى فرصة مميزة للجمهور للفوز بسيارة من خلال السحوبات الشهرية التي سيشارك فيها جميع الحضور.



مواقيت

يستقبل مهرجان الشيخ زايد زواره يومياً وحتى 9 مارس، من الساعة 4:00 عصراً وحتى منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة 1:00 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة قضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق، والاستمتاع بباقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تناسب مختلف الفئات العمرية.