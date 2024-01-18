الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مسبار ياباني إلى القمر اليوم

مسبار ياباني إلى القمر اليوم
19 يناير 2024 01:02

طوكيو (د ب ا)

أخبار ذات صلة
العراق يُسقط اليابان
جيل جديد من الخبراء الإماراتيين في «الفضاء»

تطلق اليابان، اليوم، مسباراً إلى القمر.. وحال نجاح مركبة الهبوط الذكية في الوصول إلى القمر، تصبح اليابان خامس دولة بعد الاتحاد السوفييتي سابقاً والولايات المتحدة والصين والهند ترسل مركبة تهبط بسلام على القمر لرصد الأرض.
وتعتمد المركبة، التي طورتها وكالة الفضاء اليابانية، على تكنولوجيا متقدمة تمكنها من الهبوط الدقيق والرسو على بعد 100 متر من موقع الهبوط المحدد على القمر.
ويشار إلى أنه لم تهبط مركبة فضائية من قبل على القمر بمثل هذه الدقة.
وكانت شركة يابانية خاصة قد حاولت في أبريل 2023 الهبوط على القمر، ولكنها أخفقت.
وفي ذلك الوقت، أرجعت الشركة “أي سبيس” الإخفاق إلى خطأ في حساب الارتفاع في المركبة خلال محاولة الهبوط.

القمر
اليابان
وكالة الفضاء اليابانية
الرحلات الفضائية
الفضاء
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
انطلاقة قوية لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج
انطلاقة قوية لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج
اليوم 18:43
«السيتي» يبدأ تدريباته في أبوظبي
الرياضة
«السيتي» يبدأ تدريباته في أبوظبي
اليوم 18:41
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بسقوط أمطار غدا
اليوم 18:13
نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر
الترفيه
أرنولد شوارزينغر "يفلت" من السلطات الألمانية
اليوم 18:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©