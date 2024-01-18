مسبار ياباني إلى القمر اليوم

طوكيو (د ب ا)

تطلق اليابان، اليوم، مسباراً إلى القمر.. وحال نجاح مركبة الهبوط الذكية في الوصول إلى القمر، تصبح اليابان خامس دولة بعد الاتحاد السوفييتي سابقاً والولايات المتحدة والصين والهند ترسل مركبة تهبط بسلام على القمر لرصد الأرض.

وتعتمد المركبة، التي طورتها وكالة الفضاء اليابانية، على تكنولوجيا متقدمة تمكنها من الهبوط الدقيق والرسو على بعد 100 متر من موقع الهبوط المحدد على القمر.

ويشار إلى أنه لم تهبط مركبة فضائية من قبل على القمر بمثل هذه الدقة.

وكانت شركة يابانية خاصة قد حاولت في أبريل 2023 الهبوط على القمر، ولكنها أخفقت.

وفي ذلك الوقت، أرجعت الشركة “أي سبيس” الإخفاق إلى خطأ في حساب الارتفاع في المركبة خلال محاولة الهبوط.