4 أشخاص يغادرون إلى محطة الفضاء في رحلة خاصة

يُتوقع أن يصل، غدا السبت، إلى محطة الفضاء الدولية أربعة ركاب، بينهم سويدي وإيطالي وأول تركي يشارك في رحلة إلى الفضاء، خلال مهمة خاصة هي الثالثة من نوعها عبر صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس" انطلق أمس الخميس.

أقلع الصاروخ، كما كان مقرراً في الساعة 16,49 بالتوقيت المحلي (21,49 مساءً بتوقيت غرينتش)، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وهذه المهمة، التي تحمل اسم "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3)، هي الثالثة تنظمها شركة "أكسيوم سبايس" الأميركية.

ويُتوقع أن يُمضي الركاب، الذين يتدربون منذ أشهر، نحو أسبوعين في محطة الفضاء الدولية. وسيجرون فيها سلسلة تجارب علمية.

بعد إتاحة الفرصة لزبائن أثرياء لتحقيق أحلامهم الفضائية، باتت "أكسيوم سبايس" تتولى أيضاً نقل الأفراد الذين ترعاهم الوكالات الوطنية.

ومن بين الركاب هذه المهمة ألبير غزر أوجي، وهو طيار مقاتل أصبح أول تركي يشارك في رحلة إلى الفضاء.

ويشارك في الرحلة أيضاً السويدي ماركوس فاندت المدعوم من وكالة الفضاء الأوروبية.

وأوضحت الوكالة أن دوره كـ"رائد فضاء مشاريع" يتيح له المشاركة في مهمات قصيرة المدى، بموجب عقد محدد المدة، على عكس رواد الفضاء المتفرغين.

وكتب ماركوس فاندت على شبكة "إكس"، "أودّ أن أشكر لوكالة الفضاء الأوروبية جرأتها ورؤيتها، وشقّها الطريق، مع السويد وأكسيوم سبايس، لتعزيز حضور أوروبا في الفضاء".

أما الراكب الثالث، فهو الإيطالي والتر فيلادي المنتمي إلى القوات الجوية في بلده، وسبق له أن شارك في رحلة تابعة لـ"فيرجن غالاكتيك" لكنها لم تدم سوى بضع دقائق.

ويتولى قيادة المهمة الإسباني-الأميركي مايكل لوبيز أليغريا، وهو رائد فضاء سابق في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، استعانت به "أكسيوم سبايس" لمرافقة الزبائن الثلاثة.

وسينضم الأربعة إلى سبعة أشخاص موجودين أصلاً في محطة الفضاء الدولية.