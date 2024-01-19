جومانا مراد.. على «عتبات البهجة»

محمد قناوي (القاهرة)

تلتقي الممثلة السورية جومانا مراد مع النجم يحيى الفخراني للمرة الأولى علي شاشة التلفزيون، من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، الذي يعود من خلاله الفخراني للمنافسة الرمضانية بعد غياب موسمين، لتتحقق أمنية جومانا بالعمل مع الفخراني أخيراً.

أشارت جومانا إلى إن المسلسل يتكون من 15 حلقة، عن رواية لإبراهيم عبد المجيد، سيناريو وحوار د. مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة، وتقدم خلاله دور سيدة نرجسية تكره من حولها وتحاول إيقاع الأذي بهم، وتدور الأحداث حول رجل تجاوز الخمسين من عمره، يتأمل ما مضى من حياته، ويسأل صديق عمره، لماذا كلما اقتربت منّا البهجة ابتعدت؟.

وأضافت جومانا أنه يُعرض لها خلال الموسم الدرامي الشتوي على إحدى المنصات الرقمية مسلسل «مفترق طرق»، بطولة هند صبري وإياد نصار وماجد المصري، وهو النسخة العربية من المسلسل الأميركي «The Good wife»، وتجسد خلاله شخصية محامية، مشيرة إلى أنها لا ترحب كثيراً بتعريب الأعمال الأجنبية، إلا أن كتابة «مفترق طرق» مختلفة عن العمل الأصلي، بشكل يناسب مجتمعاتنا وحياتنا، لذلك سيلاحظ المشاهد فرقاً بين العملين.

وعللت جومانا ابتعادها عن الإنتاج في مصر بسبب صعوبة الأجواء، نتيجة عروض التمثيل المكثفة التي عُرضت عليها، لكنها حالياً بإمكانها اقتحام المجال وتقديم بعض الأفكار، بشرط إعجابها بها، خصوصاً مع انتشار المسلسلات القصيرة.

وتعتبر الوقوف على خشبة المسرح هو حلمها الكبير خصوصاً المسرح الاستعراضي، وتنتظر الفرصة التي تقدمها بشكل صحيح، خصوصاً أن المسرح في حالة انتعاش ملحوظ في السنوات الأخيرة.

يذكر أن جومانا شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «عُملة نادرة» بطولة نيللي كريم، ومسلسل «بابا المجال» بطولة مصطفى شعبان، وسينمائياً شاركت بفيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان.