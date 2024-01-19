6 طرق تُجنبك الأشخاص السلبيين

ترجمة: عزة يوسف

قد تؤدي مخالطة الأشخاص ذوي التفكير السلبي للتأثير على الصحة النفسية ونظرتنا للحياة، لذلك يجب أن نتحلى بالقوة لنحمي سلامنا النفسي، وإليك بعض النصائح لتجنب السلبيين، وفقاً لموقع «India Times» الهندي:



المواضيع المبهجة

لا يجب أن تستهلك طاقتك ووقتك في الحديث السلبي، حاول الانخراط في مواضيع تجلب البهجة أو الأحاديث العامة، وتجنب غيرها من الانتقادات والحديث عن الغير بشكل سلبي..



الأفكار

قد يجرك الأشخاص السلبيون إلى التفكير في أمور غير محببة، لذا راقب أفكارك في وجودهم وحاول السيطرة عليها وتوجيهها نحو الإيجابية.



المشاعر

كن واعياً بأن ردود أفعالك تخضع لسيطرتك، واختر التصرف الذي يتماشى مع ذاتك الحقيقية وليس مع المشاعر التي يحيطك بها السلبيون.



الإيجابية

اقنع نفسك أن اليوم سيكون جيداً، رغم المؤثرات الخارجية أو المشاكل المحيطة



الروتين

بدّل روتين حياتك لتتجنب الأماكن التي تعج بالسلبية لتجنب التورط في الأحاديث والأفكار غير المحببة.



فرصة ثانية

تجنب الرد على المواقف والحكم السريع على الآخرين، وامنحهم فرصة أخرى ليظهروا أحسن ما فيهم.