«هاملتون».. تجربة ترفيهية عالمية المستوى

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

للمرة الأولى في الشرق الأوسط، انطلقت عروض المسرحية العالمية «هاملتون» على مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي بجزيرة ياس 17 يناير الجاري، وتستمر عروضها حتى 11 فبراير 2024، ضمن تجربة ترفيهية عالمية المستوى، تجعلها أحد أهم الفعاليات الفنية والترفيهية على مستوى المنطقة.

تقدم مسرحية «هاملتون» تعريفاً جديداً لإنتاجات برودواي، بعد النجاح الباهر الذي حققته على المستوى العالم، ونجح المؤلف والملحن والممثل لين مانويل ميراندا بتعريف الجمهور بجوانب مهمة من التاريخ الأميركي، من خلال تصوير منظور المؤسسين الذين أسهموا في بناء تاريخ الولايات المتحدة.

مزيج موسيقي

وبتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تم تخصيص عرض خاص للمسرحية، أمس، لممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والعالمية، للاطلاع على تحضيرات ما قبل العروض، حيث تروي «هاملتون» من خلال مزيج من موسيقى الـ«هيب هوب» و«الجاز» و«الآر آند بي»، قصة ألكسندر هاملتون، أحد مؤسسي الولايات المتحدة، بأسلوب موسيقي مبدع انعكست تأثيراته العميقة على الثقافة والتعليم، وتستند المسرحية في أحداثها إلى السيرة الشهيرة التي كتبها رون تشيرنو بأسلوب معاصر ليعبّر عن البيئة الأميركية في عصر هاملتون، وهي من تأليف وألحان لين مانويل ميراندا، وإخراج توماس كايل، بالتعاون مع مصمم الرقصات الشهير آندي بلانكنبوهلر وأليكس لاكاموار، الذي تولى مهمة الإشراف الموسيقي.

قصة مُلهمة

تستعرض «هاملتون»، قصة مُلهمة تتجاوز حدود الزمن والجغرافيا لتروي حكاية شخصيات تاريخية بارزة كان لها دور مهم في رسم ملامح عالمنا المعاصر، التي شارك فيها أكثر من 34 ممثلاً من مختلف أنحاء العالم، بما فيها برودواي وأميركا الشمالية ولندن وأستراليا وألمانيا، ويؤدي الممثل جيسون أرو الدور الرئيس في المسرحية بشخصية «ألكسندر هاملتون»، كأول وزير للخزانة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان له الدور البارز في تشكيل النظام المالي الذي أسهم في إرساء أسس القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، كما يركز العرض على الجوانب الإنسانية لهذه الشخصية البارزة.

أبرز الشخصيات

وتؤدي راشيل آن غو، دور «إليزا هاملتون»، زوجة ألكسندر، وهي إحدى أبرز الشخصيات في المسرحية، فمن خلال صمودها أمام المآسي الشخصية، ودورها الأساسي في حماية إرث زوجها ونشر أفكاره، تُجسد إليزا الدور المهم والتأثير الكبير للسيدات في زمن كان غالباً ما يتم فيه إغفال مساهماتهن.

أما آندري وودز يجسد دور آرون بور، الذي تؤدي طموحاته الخاصة وخلافاته الجوهرية مع «هاملتون» إلى تأجج الصراع بينهما لينتهي بمواجهة مصيرية بين الطرفين، فيما يلعب دارنيل أبراهام دور «جورج واشنطن»، أول رئيس للولايات المتحدة، حيث تجسد شخصيته تحديات القيادة وضرورة التضحية في سبيل الصالح العام.

وجهة عالمية

وبمناسبة انطلاق عروض المسرحية على مسرح «الاتحاد أرينا»، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لمجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في «ميرال»: يسرنا استضافة العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط لمسرحية «هاملتون» الحائزة العديد من الجوائز العالمية، حيث تعكس شراكتنا المثمرة مع «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي» ومجموعة مايكل كاسل وبرواكتيف إنترتينمنت، التزامنا الراسخ بتقديم أروع العروض والفعاليات العالمية لجمهور وضيوف دولة الإمارات، إلى جانب جهودنا في تعزيز مكانة جزيرة ياس باعتبارها وجهة عالمية للتجارب الترفيهية المميزة.

وتابعت: بعد نجاحها في استضافة عرض «ذا لايون كينج» العام الماضي، أثبتت «الاتحاد أرينا» قدرتها الاستثنائية على احتضان أبرز الفعاليات بفضل الطاقة الاستيعابية التي تلبي الطلب المتزايد على حضور الفعاليات الفنية المرموقة، كما تتميز بالقدرة على تليبة احتياجات الأداء المسرحي، وتمثل استضافة «هاملتون» في أبوظبي خير دليل على التزامنا بالارتقاء بالمشهد السياحي والثقافي في العاصمة الإماراتية وتوفير أروع التجارب لجميع الزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

تجربة ثرية

من جهته قال جيفري سيلر، منتج «هاملتون»: يسر فريق الإنتاج تقديم العرض المسرحي «هاملتون» في العاصمة الإماراتية، بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين أمام شريحة واسعة من الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومن ناحيته، قال مايكل كاسل، منتج الجولة العالمية للمسرحية: حرصنا على اختيار ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الجولة العالمية الأولى لمسرحية «هاملتون»، حيث نسعى لمنح الجمهور تجربة مشاهدة ثرية ومميزة من خلال تقديم عرضنا على مسارح جديدة للمرة الأولى، مثل «الاتحاد أرينا» في أبوظبي.

46 أغنية

تضم مسرحية «هاملتون» 46 أغنية تجمع بين موسيقى الراب والغناء، كما تقدم مزيجاً رائعاً من الموسيقى المميزة التي تتكامل مع الأداء المسرحي الإبداعي، ما يسهم في نجاحها درامياً وموسيقياً وانتشارها عالمياً.

جوائز عالمية

«هاملتون» الحائزة العديد من الجوائز المرموقة بما فيها 11 جائزة توني و7 جوائز أوليفييه، إلى جانب جائزة بوليتزر لأفضل عمل درامي، وجائزة غرامي لأفضل ألبوم مسرحي موسيقي عام 2016، شهد مسرح برودواي في أغسطس 2015 أولها عروضها، ولاقت استحساناً كبيراً من النقاد والجمهور، ما أكسبها شهرة عالمية أسهمت في عرضها على مسارح ويست إند الشهيرة في لندن والمسارح الأسترالية والألمانية، حتى وصلت عروضها إلى العاصمة أبوظبي والتي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ومن المقرر أن ينطلق بعدها منظمو المسرحية في جولة عالمية بنيوزيلندا والفلبين.